यूपी कैबिनेट बैठक आज; ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात, बुजुर्गों से पूछकर पेंशन देगी सरकार

लखनऊ: योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार को है. इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी. इसमें ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन का एक्सप्रेसवे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होगा. इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) तैयार करेगा. वहीं, प्रदेश के बुजुर्गों के लिए भी सरकार खास तोहफा देने जा रही है. इनके अलावा प्रदेश के विकास के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.

मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी एजेंडे के तहत ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जाएगा. इसके लिए 2008 और 2011 में हुए कंसेशन एग्रीमेंट को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश होगा. यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा. इससे यात्रा का समय कम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. इससे बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सरकार पूछकर देगी पेंशन: सरकारी एजेंडे के तहत बुजुर्गों के लिए भी सरकार खास तोहफा देने जा रही है. कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास लाया जाएगा. इसमें अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पेंशनधारियों को तहसील या डीएम दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार खुद बुजुर्गों को फोन करेगी और पूछेगी कि क्या आप 60 साल पूरे होने पर पेंशन लेना चाहते हैं?

सहमति मिलने पर कॉमन सर्विस सेंटर पर एक साधारण फॉर्म भरवाकर पेंशन शुरू हो जाएगी. यह व्यवस्था एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी से जुड़ेगी. इससे करीब 65 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा. सरकार को पहले से पता है, कि कौन 60 साल का हो चुका है या होने वाला है. उनकी आय कितनी है. इसलिए फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं होगी. जीवन प्रमाण पोर्टल पर जीवित रहने का प्रमाण अपडेट करना होगा, जिससे गलत लाभार्थी की समस्या भी खत्म होगी.