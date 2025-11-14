Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

यूपी कैबिनेट बैठक आज; ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात, बुजुर्गों से पूछकर पेंशन देगी सरकार

मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी एजेंडे के तहत ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जाएगा.

यूपी कैबिनेट बैठक आज.
यूपी कैबिनेट बैठक आज. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 7:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुक्रवार को है. इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी. इसमें ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन का एक्सप्रेसवे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होगा. इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) तैयार करेगा. वहीं, प्रदेश के बुजुर्गों के लिए भी सरकार खास तोहफा देने जा रही है. इनके अलावा प्रदेश के विकास के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.

मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी एजेंडे के तहत ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जाएगा. इसके लिए 2008 और 2011 में हुए कंसेशन एग्रीमेंट को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश होगा. यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा. इससे यात्रा का समय कम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. इससे बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

सरकार पूछकर देगी पेंशन: सरकारी एजेंडे के तहत बुजुर्गों के लिए भी सरकार खास तोहफा देने जा रही है. कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास लाया जाएगा. इसमें अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पेंशनधारियों को तहसील या डीएम दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार खुद बुजुर्गों को फोन करेगी और पूछेगी कि क्या आप 60 साल पूरे होने पर पेंशन लेना चाहते हैं?

सहमति मिलने पर कॉमन सर्विस सेंटर पर एक साधारण फॉर्म भरवाकर पेंशन शुरू हो जाएगी. यह व्यवस्था एक परिवार एक पहचान फैमिली आईडी से जुड़ेगी. इससे करीब 65 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा. सरकार को पहले से पता है, कि कौन 60 साल का हो चुका है या होने वाला है. उनकी आय कितनी है. इसलिए फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं होगी. जीवन प्रमाण पोर्टल पर जीवित रहने का प्रमाण अपडेट करना होगा, जिससे गलत लाभार्थी की समस्या भी खत्म होगी.

कैबिनेट बैठक से पहले प्रस्तावों की जानकारी लेते सीएम योगी.
कैबिनेट बैठक से पहले प्रस्तावों की जानकारी लेते सीएम योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

शाहजहांपुर में विश्वविद्यालय: मुख्य सचिव एसपी गोयल के मुताबिक, शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. यह स्वामी चिन्मयानंद के मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट को बड़ा उपहार है. राजस्व विभाग में चैन मैन (कानूनगो के चपरासी) को लेखपाल बनाने का रास्ता भी खुलेगा. लेखपाल पदों का 2 फीसदी हिस्सा उनके लिए रिजर्व होगा. उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2025 को मंजूरी मिलेगी.

किराएदारी पट्टे पर 10 साल तक की अवधि के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी. खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निदेशालय बनेगा, जिससे करोड़ों के निवेश प्रस्ताव जल्द मंजूर होंगे. आईएएस अधिकारी को निदेशक बनाया जाएगा. न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार लोन आसान शर्तों पर मिलेगा.

इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर: मुख्य सचिव द्वारा जारी एजेंडे में पीडब्ल्यूडी अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग के 14 पुराने वाहनों की जगह नए खरीदना, प्लेज योजना में बदलाव, एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर स्पेशल परमिट फीस शामिल है.

साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर निजी सचिवों के पदों का उच्चीकरण, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत सोलर पंप की मंजूरी और पंचायती राज का 2019-20 का रिपोर्ट विधान मंडल में पेश करना शामिल है.

यूपी सरकार फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्चून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500, निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत एंपावर्ड कमेटी की सिफारिश का भी अनुमोदन करेगी. यह प्रस्ताव प्रदेश की अर्थव्यस्था को बूस्ट करने के लिए लाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में घर पर सोलर लगवाने पर हाउस-वाटर टैक्स में मिलेगी 10% छूट, मेयर बोलीं- बांग्लादेशी और रोहिंग्या को शहर से करें बाहर

TAGGED:

UP CABINET OLD AGE PENSION
UP CABINET MEETING DECISIONS
GREATER NOIDA BALIA EXPRESSWAY
यूपी कैबिनेट मीटिंग के फेसले
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.