यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता दोगुना, 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 7:19 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, निवेश, रोजगार और तकनीक से जुड़े 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में इन फैसलों की पूरी जानकारी साझा की. सरकार ने राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है. अब बीएचएमएस, बीएएमएस और बीयूएमएस की इंटर्नशिप करने वाले छात्र-छात्राओं का भत्ता सीधा दोगुना कर दिया गया है.
इंटर्नशिप भत्ता 7,500 से बढ़कर हुआ 15 हजार: पहले आयुष छात्रों को 7,500 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न डॉक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है. मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी गई है.
328 करोड़ की लागत से बनेगा 4-लेन मार्ग: शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग पर घिरोर से भोगांव तक 31.30 किलोमीटर हिस्से को चार लेन में विकसित किया जाएगा. साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 6.56 किलोमीटर लंबा घिरोर बाईपास भी बनाया जाएगा. कुल 37.86 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 328.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह मार्ग दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ता है, जिससे अब लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
यूपी को 'ग्लोबल मैनपावर हब' बनाने का संकल्प: तकनीक और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही युवाओं के कौशल विकास के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कुशल युवाओं का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे.
नौसेना शौर्य संग्रहालय का होगा भव्य विस्तार: राजधानी लखनऊ में विकसित किए जा रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके तीसरे चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत वाटर बॉडी तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग को करीब 6.8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया है. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण यह जमीन मात्र एक लाख रुपये की टोकन मनी पर पर्यटन विभाग को सौंपेगा.
जहाजों की प्रतिकृतियों के साथ बोटिंग का मिलेगा आनंद: इस नई परियोजना के तहत संग्रहालय परिसर में नौसेना के बड़े जहाजों की प्रतिकृतियां, बोटिंग और शानदार लाइट एंड साउंड शो विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही जलीय जीवन और समुद्री जैव विविधता से जुड़ी बेहद खास प्रदर्शनियां भी यहां लगाई जाएंगी. इस पहल का मकसद नौसेना शौर्य संग्रहालय को एक ऐसे पर्यटन केंद्र के रूप में पेश करना है, जहां लोग देश के समुद्री इतिहास को करीब से समझ सकें. पूरे परिसर के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई है.
औद्योगिक क्षेत्रों में नक्शा पास कराना हुआ अब और आसान: कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र की मंजूरी को बेहद आसान बना दिया गया है. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड अनुमोदन और नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत मोटे अनाज यानी 'श्रीअन्न' की खरीद 31 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है. खाद्य व रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है.
48 घंटे में सीधे खाते में आएगा किसानों का पैसा: सरकार ने ज्वार (मालदांडी) का 4073 रुपये, ज्वार (हाईब्रिड) का 4023 रुपये, बाजरा का 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य तय किया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान पहुंच जाना चाहिए. मक्का खरीद के लिए 25 जिले, बाजरा खरीद के लिए 33 जिले और ज्वार खरीद के लिए 13 जिले तय किए गए हैं. किसान किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकारी टोल फ्री नंबर 18001800150 पर तुरंत संपर्क साध सकते हैं.
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