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यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: आयुष छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता दोगुना, 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग बनेगा 4-लेन: मैनपुरी में जाम से मिलेगी मुक्ति, 328 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, निवेश, रोजगार और तकनीक से जुड़े 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में इन फैसलों की पूरी जानकारी साझा की. सरकार ने राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है. अब बीएचएमएस, बीएएमएस और बीयूएमएस की इंटर्नशिप करने वाले छात्र-छात्राओं का भत्ता सीधा दोगुना कर दिया गया है.

इंटर्नशिप भत्ता 7,500 से बढ़कर हुआ 15 हजार: पहले आयुष छात्रों को 7,500 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से आयुर्वेद के 588, यूनानी के 150 और होम्योपैथी के 976 इंटर्न डॉक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है. मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी गई है.

328 करोड़ की लागत से बनेगा 4-लेन मार्ग: शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग पर घिरोर से भोगांव तक 31.30 किलोमीटर हिस्से को चार लेन में विकसित किया जाएगा. साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए 6.56 किलोमीटर लंबा घिरोर बाईपास भी बनाया जाएगा. कुल 37.86 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 328.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह मार्ग दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ता है, जिससे अब लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी. कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना को मिली मंजूरी: लखनऊ, कानपुर और नोएडा समेत 5 शहरों में खुलेंगे विशेष केंद्र. (Photo Credit: ETV Bharat) यूपी को 'ग्लोबल मैनपावर हब' बनाने का संकल्प: तकनीक और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही युवाओं के कौशल विकास के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश को कुशल युवाओं का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे. नौसेना शौर्य संग्रहालय का होगा भव्य विस्तार: राजधानी लखनऊ में विकसित किए जा रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके तीसरे चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत वाटर बॉडी तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग को करीब 6.8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया है. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण यह जमीन मात्र एक लाख रुपये की टोकन मनी पर पर्यटन विभाग को सौंपेगा.