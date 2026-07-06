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UP CABINET MEETING: सूबे में पशुओं का सरकार कराएगी बीमा, होमगार्ड विभाग को मिली ये सौगात

यूपी कैबिनेट मीटिंग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राज्य सरकार प्रदेश के लाखों पशुओं का बीमा करने जा रही है, इस संबंध में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया. इस योजना के तहत 85% प्रीमियम धनराशि का भुगतान राज्य सरकार यानी पशुपालन विभाग करेगा. जबकि 15% का भुगतान पशुपालक को करना पड़ेगा. इसके अलावा होमगार्ड विभाग के 69,000 कार्मिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा. इस पर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट मीटिंग में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat) पशुपालन विभाग: मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि लघु और सीमांत पशुपालकों के लिए "मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत पशुओं की महामारी, अपंगता या मृत्यु होने पर बीमा कवर मिलेगा. योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी. इसमें प्रीमियम का 85% राज्य सरकार और 15% पशुपालक वहन करेगा. श्रम विभाग: गोरखपुर, मुरादाबाद में अस्पताल, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि श्रमिकों के इलाज के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे. वहीं, वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा. इसके लिए गोरखपुर में 5 एकड़, मुरादाबाद में 5 एकड़ और वाराणसी में 13 एकड़ जमीन निशुल्क भारत सरकार को आवंटित की जाएगी. वाराणसी मेडिकल कॉलेज में 50% MBBS सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी. 18% सीटें राज्य कोटे की और 7% सीटें केंद्र कोटे की होंगी.