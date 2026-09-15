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यूपी कैबिनेट; पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ा, 23 अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण विभाग में पैसे की सीमा में वृद्धि की गई है. 14429 प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए 207910 रुपये देने का प्रस्ताव पास हुआ है. उन्होंने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे (भरतकूप से चित्रकूट धाम तक) के लिए ₹1008 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति, छह लेन, 110 मीटर चौड़ी होगी. 24 माह में पूरी होगी. परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आगे विस्तार होगी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति, एनसीआर में कैपिटल सब्सिडी के रूप में 10% की छूट व शेष यूपी में 30% की छूट दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि तीन नए बस स्टेशन सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ व बढ़नी, हरदोई के सवायजपुर में राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन विभाग को नि:शुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन सिपाही पदों पर अग्निवीर को भर्ती करने के सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं. इनमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. अधिकतम 3500 मीटर भूमि पर सेंटर होगा. एक जिले में अधिकतम तीन सेंटर खोले जा सकेंगे.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई. मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद योगी सरकार के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कैबिनेट ने कुल 23 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई. इनमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल रहे.

अलीगढ़ की कोल तहसील में नए निजी विश्वविद्यालय साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी के खोलने के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. विश्वविद्यालय खुलने से बड़ी संख्या में छात्रों के पठन-पाठन का कार्य संपन्न हो सकेगा. पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20% पदों को आरक्षित किया जाएगा. यूपी सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी.

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित किए जाने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. पीआरडी का डयूटी भत्ता बढ़ाने पर भी मुहर लगी है. पीआरडी को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पीआरडी स्वयंसेवक को और उनके आश्रितों को कैसलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा. पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में ₹100 बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास होने से 27794 पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा.

पीआरडी जवानों को अब 600 प्रतिदिन भत्ता मिलेगा. इसके लिए छह अरब आठ करोड़ 68 लाख 86 हजार की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 प्रस्ताव भी पास हुआ है. बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण जिन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव था वह भी पास हो गया है.

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की तरफ से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर छह लाख छह फीसद वार्षिक दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने पर मुहर लगी. इसके अलावा एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर स्थित ग्राम पुरे लाल खान में फ्री जमीन आवंटित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

किराए पर मकान लेने व देने के सम्बंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. किराए पर मकान, दुकान और गोदाम देने पर स्टाम्प शुल्क फिक्स किया गया. सालाना 10 लाख रुपये तक के किराए पर फिक्स अमाउंट होगा. 10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पट्टा अभिलेखों पर प्रभारीय स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट दिए जाने पर भी सहमति दी गई.



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