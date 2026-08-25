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यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा फ्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने का फैसला किया गया है.

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यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा फ्री (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 7:14 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 7:42 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए. इसमें गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने का ऐतिहासिक निर्णय शामिल है.

इसके अलावा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को राज्य में मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी गई है. साथ ही प्रदेश में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाने का फैसला किया गया है.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी. इस यात्रा के दौरान महिलाएं अपने साथ एक सहचर को भी ले जा सकेंगी. वहीं 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 नई इलेक्ट्रिक बसों (42 सीटर एवं 52 सीटर) की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है.

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री यात्रा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. योगी कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड देने और अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को निजी कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प-2022 के तहत 'सशक्त नारी' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है. यह फैसला वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ ही उन्हें आवागमन में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करेगा. योगी सरकार के इस फैसले से प्रतिदिन अनुमानित 88,438 महिला यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

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योगी सरकार की बड़ी सौगात: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बस में मिलेगी फ्री यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्मार्ट कार्ड से मिलेगी सुलभ यात्रा की सुविधा: इस योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. इन स्मार्ट कार्ड्स के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की पूरी व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा. इस नई सुविधा के संचालन के लिए सरकार पर हर महीने करीब 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार आएगा. सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में दर्शाया है.

JPNIC को निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी: दूसरी ओर, योगी कैबिनेट ने पिछले 8 साल से खंडहर बन चुके जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. गोमतीनगर स्थित इस विशाल सेंटर का संचालन और प्रबंधन अब वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया गया है. यह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार का एक महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था. वर्ष 2012 में शिलान्यास के बाद 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया था.

850 करोड़ से अधिक की लागत और जांच का दौर: ताज होटल के पीछे 18.64 एकड़ में फैले इस 17 मंजिला सेंटर के निर्माण के लिए शालीमार कंपनी को ठेका दिया गया था. वर्ष 2017 तक इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर करीब 850 से 860 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे और लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा भी हो गया था. हालांकि 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भ्रष्टाचार और लागत बढ़ने के आरोपों के चलते इसका निर्माण रोककर जांच बैठा दी गई थी. अब राज्य सरकार ने इसे नए सिरे से संचालित करने के लिए निजी कंपनी को देकर एक नया जीवन देने का बड़ा फैसला किया है.

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरुआती चरण में 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. हरिद्वार तक विस्तार के लिए राज्य सरकार पर संभावित 10,761 करोड़ रुपये का पूरा व्यय-भार आएगा.

प्रयागराज और हरिद्वार के बीच सुगम कनेक्टिविटी: इस पूरी परियोजना में केंद्र सरकार की किसी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अपेक्षित अथवा प्रस्तावित नहीं है. गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार से बिजनौर को हरिद्वार से बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिल सकेगी. इसके साथ ही बिजनौर की कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी काफी बेहतर होगी. इससे गंगा के तट पर स्थित दो प्रमुख कुम्भ नगरियों, प्रयागराज और हरिद्वार के बीच प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से सुगम यातायात विकसित होगा.

सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर: इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत विकसित होने वाले इस क्लस्टर के लिए लगभग 272.25 करोड़ रुपये की लागत अनुमोदित की गई है. निर्माण एजेंसी के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण इस क्लस्टर को बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा.

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मिली हरी झंडी: बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र, डिफेंस कॉरिडोर और झांसी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों तक सीधी पहुंच उपलब्ध होगी. इस परियोजना का पूरा वित्तीय भार भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा. बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों, निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार को भारी बढ़ावा मिलेगा.

8 मेगा औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मंजूरी: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत आठ मेगा श्रेणी की इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की मंजूरी दी. इन आठ औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2,901.97 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इन इकाइयों को नीति के तहत नेट एसजीएसटी और पूंजीगत सब्सिडी जैसे विशेष प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा. इनमें गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, हाथरस, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, मथुरा और उन्नाव में स्थापित होने वाली बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं.

लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने को मंजूरी: कैबिनेट ने इन इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए जाने की मंजूरी दे दी है. मंजूरी पाने वाली औद्योगिक इकाइयों में सूर्या ग्लोबल सुपर फ्लैक्सीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतमबुद्ध नगर में 605.37 करोड़ रुपये, शाल्विस स्पेशियलिटीज लिमिटेड द्वारा हमीरपुर में 297.30 करोड़ रुपये और साउंड कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाथरस में 225 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इसी तरह वृन्दावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाराबंकी में 436.12 करोड़ रुपये, जुआरी (Zuari) एनविएन बायोएनर्जी प्राइवेट बायोएनर्जी लिमिटेड द्वारा लखीमपुर खीरी में 294.72 करोड़ रुपये, पसवारा पेपर्स लिमिटेड द्वारा हाथरस में 315 करोड़ रुपये, सीआरडी फूड्स एंड बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा मथुरा में 363.94 करोड़ रुपये और माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड द्वारा उन्नाव में 363.52 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है.

19 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 19 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पुलिस भर्ती नियमों में ढील और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

1. पुलिस भर्ती (दरोगा-सिपाही) नियमों में बड़ी छूट:

  • मृतक आश्रितों को राहत: मृतक आश्रित कोटे के तहत दरोगा और सिपाही भर्ती के शारीरिक नियमों में बड़ी छूट दी गई है.
  • दौड़ के समय में बदलाव: आश्रितों की उम्र के आधार पर 3 से 4 श्रेणियां बनाई जाएंगी, जिससे अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) पूरी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

2. परिवहन और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर):

  • इलेक्ट्रिक बसों की खरीद: प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण और शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी.
  • झांसी लिंक एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
  • गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार: इस एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई है.

3. रोजगार और जनकल्याण योजनाएं:

  • Gen-Z को रोजगार: प्रदेश के युवाओं और 'Gen-Z' पीढ़ी को नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने की नीति स्वीकृत की गई है.
  • साक्षर भारत योजना के तहत भुगतान: योजना के अंतर्गत काम करने वाले जिला और ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय भुगतान के प्रस्ताव को पास किया गया है.
  • बुनकर समृद्धि योजना: 'मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना' के संचालन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिली है.

4- निवेश और औद्योगिक विकास:

  • FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को बढ़ावा: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को विशेष रियायतें दी गई हैं.
  • बंद चीनी मिलों की जमीन का हस्तांतरण: उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग/यार्न कंपनी लिमिटेड की बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन को UPSIDA (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को ट्रांसफर करने पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

5. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • मातृत्व अवकाश में ढील: कामकाजी महिलाओं के लिए दो साल के अंतराल की अनिवार्य शर्त को हटाकर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
  • न्यायिक सेवाओं में सुधार: इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 'कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स, 2026' को स्वीकृति दी गई है.
  • पर्यटन विकास: मैनपुरी स्थित समन पक्षी विहार के पास ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को मुफ्त में ट्रांसफर की जाएगी.
  • हर घर तिरंगा अभियान: शहरी निकायों में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के तहत 1 करोड़ झंडे तैयार करने के लिए राज्य वित्त आयोग के फंड से वित्तीय मदद दी जाएगी.
  • निकायों में नए पदों पर भर्ती: स्थानीय निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं) में कैडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती के मानक तय करने से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है.

यह भी पढ़ें- अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर संतों का हंगामा; पुलिस ने रोकी बैठक, CBI जांच की मांग

Last Updated : August 25, 2026 at 7:42 PM IST

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