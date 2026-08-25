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यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा फ्री

यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा फ्री ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए. इसमें गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने का ऐतिहासिक निर्णय शामिल है.

इसके अलावा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को राज्य में मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी गई है. साथ ही प्रदेश में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाने का फैसला किया गया है.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर: परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी. इस यात्रा के दौरान महिलाएं अपने साथ एक सहचर को भी ले जा सकेंगी. वहीं 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 नई इलेक्ट्रिक बसों (42 सीटर एवं 52 सीटर) की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है.

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री यात्रा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. योगी कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड देने और अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को निजी कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प-2022 के तहत 'सशक्त नारी' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है. यह फैसला वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ ही उन्हें आवागमन में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करेगा. योगी सरकार के इस फैसले से प्रतिदिन अनुमानित 88,438 महिला यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

योगी सरकार की बड़ी सौगात: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बस में मिलेगी फ्री यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्मार्ट कार्ड से मिलेगी सुलभ यात्रा की सुविधा: इस योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. इन स्मार्ट कार्ड्स के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की पूरी व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा. इस नई सुविधा के संचालन के लिए सरकार पर हर महीने करीब 22.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार आएगा. सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में दर्शाया है.

JPNIC को निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी: दूसरी ओर, योगी कैबिनेट ने पिछले 8 साल से खंडहर बन चुके जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. गोमतीनगर स्थित इस विशाल सेंटर का संचालन और प्रबंधन अब वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंप दिया गया है. यह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार का एक महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था. वर्ष 2012 में शिलान्यास के बाद 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया था.

850 करोड़ से अधिक की लागत और जांच का दौर: ताज होटल के पीछे 18.64 एकड़ में फैले इस 17 मंजिला सेंटर के निर्माण के लिए शालीमार कंपनी को ठेका दिया गया था. वर्ष 2017 तक इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर करीब 850 से 860 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे और लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा भी हो गया था. हालांकि 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भ्रष्टाचार और लागत बढ़ने के आरोपों के चलते इसका निर्माण रोककर जांच बैठा दी गई थी. अब राज्य सरकार ने इसे नए सिरे से संचालित करने के लिए निजी कंपनी को देकर एक नया जीवन देने का बड़ा फैसला किया है.

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरुआती चरण में 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. हरिद्वार तक विस्तार के लिए राज्य सरकार पर संभावित 10,761 करोड़ रुपये का पूरा व्यय-भार आएगा.