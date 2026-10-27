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यूपी में स्थापित होंगे चार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर की मंजूरी

युवाओं के लिए बढ़ेंगे उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में चार औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन कंपनियों के प्रस्तावित निवेश की कुल राशि 1,709.84 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी डिजिटल सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए 104.28 करोड़ रुपये की लागत से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.

चार कंपनियों के निवेश से बढ़ेगा जीसीसी का दायरा: लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 के तहत चार कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इनमें हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इन कंपनियों की प्रस्तावित इकाइयां गौतम बुद्ध नगर में स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रदेश में तकनीकी और कारोबारी सेवाओं से जुड़े निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

राज्य को वैश्विक निवेश और तकनीकी सेवाओं का केंद्र बनाने पर लगी मुहर (Photo Credit: ETV Bharat) हैवेल्स इंडिया करेगी 879 करोड़ रुपये का निवेश: चार कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का है. कंपनी ने 879 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने की योजना है. इस कंपनी को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसका मतलब है कि कंपनी को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहनों पर उसके प्रस्ताव और लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा. अमेरिप्राइज और मेटलाइफ भी करेंगी निवेश: अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी ने 112.84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इसकी इकाई गौतम बुद्ध नगर के एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में निजी भूमि पर स्थापित करने की योजना है. कंपनी को जीसीसी नीति के तहत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है. वहीं, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है और इसकी इकाई भी एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में स्थापित की जानी है. एलजी सॉफ्ट इंडिया का 634 करोड़ रुपये का प्रस्ताव: एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 634 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इसकी परियोजना गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित है. कंपनी को भी केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. चारों कंपनियों के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में कुल 1,709.84 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता खुलने की उम्मीद है. 104 करोड़ से बनेगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वैश्विक कारोबारी कामकाज का संचालन करती हैं. इन केंद्रों में तकनीकी विकास, अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं, इंजीनियरिंग और डिजिटल परिचालन जैसे काम किए जाते हैं. इनका इस्तेमाल कंपनियां अपने विभिन्न देशों में फैले कारोबार को तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने के लिए करती हैं. उत्तर प्रदेश में ऐसे केंद्रों का विस्तार होने से कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.