यूपी में स्थापित होंगे चार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर की मंजूरी
यूपी कैबिनेट ने 1709.84 करोड़ के निवेश और आईआईटी कानपुर की मदद से 104.28 करोड़ के साइबर सिक्योरिटी सेंटर को मंजूरी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:04 PM IST
लखनऊ: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में चार औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन कंपनियों के प्रस्तावित निवेश की कुल राशि 1,709.84 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी डिजिटल सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए 104.28 करोड़ रुपये की लागत से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.
चार कंपनियों के निवेश से बढ़ेगा जीसीसी का दायरा: लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 के तहत चार कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इनमें हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इन कंपनियों की प्रस्तावित इकाइयां गौतम बुद्ध नगर में स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रदेश में तकनीकी और कारोबारी सेवाओं से जुड़े निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
हैवेल्स इंडिया करेगी 879 करोड़ रुपये का निवेश: चार कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का है. कंपनी ने 879 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने की योजना है. इस कंपनी को केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसका मतलब है कि कंपनी को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहनों पर उसके प्रस्ताव और लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा.
अमेरिप्राइज और मेटलाइफ भी करेंगी निवेश: अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी ने 112.84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इसकी इकाई गौतम बुद्ध नगर के एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में निजी भूमि पर स्थापित करने की योजना है. कंपनी को जीसीसी नीति के तहत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है. वहीं, मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 84 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है और इसकी इकाई भी एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में स्थापित की जानी है.
एलजी सॉफ्ट इंडिया का 634 करोड़ रुपये का प्रस्ताव: एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 634 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इसकी परियोजना गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित है. कंपनी को भी केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. चारों कंपनियों के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में कुल 1,709.84 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता खुलने की उम्मीद है.
क्या होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर: ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वैश्विक कारोबारी कामकाज का संचालन करती हैं. इन केंद्रों में तकनीकी विकास, अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं, इंजीनियरिंग और डिजिटल परिचालन जैसे काम किए जाते हैं. इनका इस्तेमाल कंपनियां अपने विभिन्न देशों में फैले कारोबार को तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देने के लिए करती हैं. उत्तर प्रदेश में ऐसे केंद्रों का विस्तार होने से कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है.
104.28 करोड़ रुपये से बनेगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर: कैबिनेट बैठक में प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इस केंद्र की स्थापना आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन हब के माध्यम से कराई जाएगी. परियोजना पर जीएसटी सहित कुल 104.28 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य सरकारी डिजिटल सिस्टम पर होने वाले साइबर हमलों की पहचान करना, उनकी निगरानी करना और किसी खतरे की स्थिति में समय रहते कार्रवाई करना होगा.
सरकारी डिजिटल सिस्टम की 24 घंटे होगी निगरानी: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नए केंद्र के माध्यम से प्रदेश के स्टेट डेटा सेंटर, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सरकारी एप्लिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परिसंपत्तियों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी. इससे किसी संदिग्ध गतिविधि, साइबर हमले या डेटा सेंधमारी का पता लगाने में मदद मिलेगी. साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित सिस्टम को सुरक्षित करने और नुकसान को सीमित रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी. इससे सरकारी सेवाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की होगी तैनाती: साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर के संचालन के लिए विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी. ये विशेषज्ञ लगातार साइबर खतरों की निगरानी करेंगे और किसी घटना की स्थिति में तकनीकी सहायता के साथ जरूरी कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा. इससे साइबर सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी.
साइबर हमलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण पर भी जोर: परियोजना के तहत केवल साइबर हमलों की निगरानी ही नहीं, बल्कि उनसे बचाव की तैयारियों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी सिस्टम की कमजोरियों की पहचान, थ्रेट हंटिंग यानी संभावित साइबर खतरों की तलाश और साइबर ड्रिल जैसी गतिविधियां की जाएंगी. सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था भी की जाएगी. इससे साइबर हमलों का सामना करने, कमजोरियों को समय रहते दूर करने और सरकारी डिजिटल सेवाओं को सुरक्षित रखने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी.
निवेश और डिजिटल सुरक्षा पर सरकार का फोकस: योगी कैबिनेट के इन फैसलों में एक तरफ तकनीकी और कारोबारी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो दूसरी तरफ सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बनाई गई है. चार कंपनियों के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी. वहीं, प्रस्तावित साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर से सरकारी डिजिटल सेवाओं की निगरानी और साइबर खतरों से निपटने की व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है. अब इन फैसलों का वास्तविक असर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निवेश की प्रगति और साइबर सुरक्षा केंद्र के प्रभावी संचालन पर निर्भर करेगा.
यह भी पढ़ें- साढ़े 9 साल में 'पहचान' और 'सुरक्षा' का संकट हुआ खत्म!