यूपी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर, निजी जमीन पर भी सड़क बनाएगी सरकार

कैबिनेट किरायानामा में इंस्टेंट ड्यूटी ज्यादा थी, जिसमें अब छूट मिलेगी. 1 साल तक किराया एग्रीमेंट ऐच्छिक होगा. बागपत मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा. जिसके लिए मत्स्य विभाग की जमीन दी जाएगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी. यूपी कैबिनेट ने बैठक के दौरान पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी. इसके अलावा दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पास किया. मीटिंग के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री और राकेश सचान ने मीडियो को कैबिनेट मीटिंग में पास हुए प्रस्तावों का जानकारी दी.

राजस्व विभाग में चेनमैन को दो प्रतिशत रिक्ति में लेखपाल पद पर पदोन्नति होगी. निजी जमीन अगर 12 मीटर चौड़ी रोड पर है तो वहां बिजली और सड़क सरकार बनाएगी. सरकार इसके लिए अनुदान देगी. जमीन अगर ढाई किमी अंदर चक रोड पर भी है तो 15 से 50 एकड़ तक सरकार सड़क बनाएगी. 18 मीटर चौड़ी सड़क का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा. प्राधिकरण सीमा के भीतर विकास शुल्क 25 प्रतिशत की दर पर देना होगा. नक्शा भी औद्योगिक विकास पास करेगा.

वृद्धावस्था पेंशन देने की योजना में अब सरकार की ओर से ईजी गवर्नेंस के तहत फैमली आईडी नाम से सॉफ्टवेयर बनाया गया. जिससे पता चलेगा कि कितने लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है. इसके बाद विभाग संपर्क करेगा कि पेंशन चाहते हैं कि नहीं. बायोमीट्रिक ऐप के जरिए चेक किया जाएगा. इसके अलावा हर पंचायत में ग्राम सहायक और जनसुविधा केंद्र में होगा. किसी की मृत्यु की जानकारी लेने के लिए जीवन प्रमाणपत्र मोबाइल के माध्यम से होगा.

