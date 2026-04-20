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योगी सरकार का बड़ा फेरबदल, 40 IAS के किए तबादले, 15 जिलों के DM इधर से उधर, दुर्गाशक्ति नागपाल बनीं कमिश्नर

योगी सरकार ने दौड़ाई तबादला एक्सप्रेस. ( etv bharat )