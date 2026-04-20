योगी सरकार का बड़ा फेरबदल, 40 IAS के किए तबादले, 15 जिलों के DM इधर से उधर, दुर्गाशक्ति नागपाल बनीं कमिश्नर
यूपी में सरकार ने संडे की रात चलाई तबादला एक्सप्रेस, बड़े पैमाने पर अफसरों को किया इधर से उधर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 7:36 AM IST
लखनऊ: यूपी में योगी सरकार की तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से दौड़ी है. रविवार देर रात 40 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं. 15 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं. परिवहन आयुक्त किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है. हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2010 बैच के IAS आशुतोष निरंजन को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है.
औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार से एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग का प्रभार ले लिया गया है. वहीं, यूपी पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार को हटा दिया गया है. उन्हें फिलहाल पोस्टिंग नहीं दी गई है.
राज्य सरकार ने लंबे मंथन के बाद आईएएस की तबादला सूची जारी की है. इसमें 15 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं. इनमें से 8 जिलाधिकारियों को एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में जिलाधिकारी बनाया गया है. लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल को पदोन्नति के बाद देवीपाटन मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है. आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लपा बांगरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष सचिव बनाया गया है.
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