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बुलंदशहर महोत्सव 2026: जानेमाने संगीत निर्देशक-गायक अनु मलिक लाइव कॉन्सर्ट में गाएंगे आशा के गीत

सनी मेलोडीज बैंड टीम के साथ मंच पर अपनी 40 वर्षों की संगीतमय यात्रा के यादगार पल को सुरों से बिखेरेंगे गायक.

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बुलंदशहर में परफॉर्म करेंगे बॉलीवुड सिंगर अनु मलिक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:42 PM IST

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बुलंदशहर: प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गायक अनु मलिक आज बुलंदशहर महोत्सव-नुमाइश में लाइव कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं. वे अपनी सनी मेलोडीज बैंड टीम के साथ मंच पर अपनी 40 वर्षों की संगीतमय यात्रा के यादगार गानों की प्रस्तुति देंगे. बता दें, दर्शक इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए बुलंदशहर महोत्सव (नुमाइश) में जा सकते हैं.

आशा भोसले के गानों से करेंगे शुरुआत: अनु मलिक ने कहा, "आज मेरी मां इस दुनिया से चली गई हैं." उन्होंने आशा भोसले को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इसे संगीत की दुनिया के एक युग का अंत बताया. उन्होंने कहा कि आशा ताई का जाना उनके लिए एक भावुक क्षण है. संगीतकार अनु मलिक और अबु मलिक ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. बुलंदशहर महोत्सव में आज शाम दोनों संगीतकार आशा भोसले के गीतों से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे.

अबु मलिक ने भी कहा कि आशा भोसले का योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा. उनकी आवाज़ में जो जादू था, वह कभी मिट नहीं सकता. देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले दुखी हैं.

अनु मलिक के कुछ प्रसिद्ध गाए-कंपोज किए गए गाने:

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