ETV Bharat / state

बुलंदशहर में 'लुटेरी दुल्हन' बनकर आई युवती; दूल्हे ने लगाया 2 लाख की ठगी का आरोप

आरोप है कि विवाह एक बिचौलिये सूरज कुमार और उसके साथ आई एक महिला द्वारा कराया गया था.

Photo Credit; ETV Bharat
बुलंदशहर में दूल्हे ने लगाया दुल्हन पर आरोप, 3 मई को हुई थी शादी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: राजघाट में लुटेरी दुल्हन बनकर आई युवती पर 2 लाख की ठगी का आरोप लगा है. नरौरा थाना क्षेत्र के गांव राजघाट निवासी एक युवक ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है. साथ ही थाना नरौरा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित युवक ने खुद को “लुटेरी दुल्हन” गिरोह का शिकार बताया है. वहीं पूरे मामले में थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. पीड़ित ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है. एसएसपी ने एसपी देहात को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं.

पवन कुमार, पीड़ित दूल्हा (Video Credit; ETV Bharat)

ग्राम राजघाट निवासी पवन कुमार पुत्र हरिद्वारी लाल शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 3 मई 2026 को काजल पुत्री राजेश के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था. आरोप है कि विवाह एक बिचौलिये सूरज कुमार और उसके साथ आई एक महिला द्वारा कराया गया था. बिचौलियों ने लड़की पक्ष को गरीब बताते हुए शादी और घरेलू सामान के नाम पर लगभग 2 लाख रुपये नकद ले लिए.

पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद न तो कोई घरेलू सामान दिया गया और न ही लड़की ने वैवाहिक जीवन निभाने में रुचि दिखाई. युवक के अनुसार युवती का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध रहा, वह आए दिन विवाद करती रही. विरोध करने पर लड़की पक्ष और बिचौलियों द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाने लगी.

तहरीर के अनुसार 8 मई को युवती अपना सामान लेकर दीनदयाल चौराहा नरौरा से बस में बैठकर अपने घर चली गई. बाद में फोन पर संपर्क करने पर पहले उसके घर पहुंचने की पुष्टि की गई, लेकिन बाद में कार्रवाई करने पर पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई.

पीड़ित युवक ने मामले में शादी के नाम पर सुनियोजित धोखाधड़ी, ठगी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए, पुलिस से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि मामले में एसपी देहात को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: महराजगंज में शादी के बहाने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग की 4 महिलाएं गिरफ्तार

TAGGED:

BULANDSHAHR NEWS TODAY
बुलंदशहर में लुटेरी दुल्हन
GROOM ACCUSED OF FRAUD AND CHEATING
ROBBER BRIDE IN BULANDSHAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.