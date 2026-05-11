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बुलंदशहर में 'लुटेरी दुल्हन' बनकर आई युवती; दूल्हे ने लगाया 2 लाख की ठगी का आरोप

बुलंदशहर में दूल्हे ने लगाया दुल्हन पर आरोप, 3 मई को हुई थी शादी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: राजघाट में लुटेरी दुल्हन बनकर आई युवती पर 2 लाख की ठगी का आरोप लगा है. नरौरा थाना क्षेत्र के गांव राजघाट निवासी एक युवक ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है. साथ ही थाना नरौरा में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित युवक ने खुद को “लुटेरी दुल्हन” गिरोह का शिकार बताया है. वहीं पूरे मामले में थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. पीड़ित ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है. एसएसपी ने एसपी देहात को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. पवन कुमार, पीड़ित दूल्हा (Video Credit; ETV Bharat) ग्राम राजघाट निवासी पवन कुमार पुत्र हरिद्वारी लाल शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 3 मई 2026 को काजल पुत्री राजेश के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था. आरोप है कि विवाह एक बिचौलिये सूरज कुमार और उसके साथ आई एक महिला द्वारा कराया गया था. बिचौलियों ने लड़की पक्ष को गरीब बताते हुए शादी और घरेलू सामान के नाम पर लगभग 2 लाख रुपये नकद ले लिए.