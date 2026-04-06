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बुलंदशहर में युवक ने 2 लोगों पर किया चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा घायल

पैसे के विवाद में युवक ने 2 लोगों पर किया चाकू से हमला, मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )