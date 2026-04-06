बुलंदशहर में युवक ने 2 लोगों पर किया चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरा घायल
पहले स्कूटर पर फिर घर में घुसकर युवक ने भाई पर भी किया वार, जानिए पूरा मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 6:27 PM IST
बुलंदशहर: जिले में थाना खानपुर क्षेत्र में एक स्कूटी सवार युवक की दिनदहाड़े चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. ये वारदात लखावटी-खानपुर मार्ग पर गांव भटपुरा और पाली के जंगलों में हुई. हमलावर भी अपनी स्कूटी पर सवार था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. मृतक और हमलावर दोनों गांव पाली परतापुर के निवासी बताए जा रहे हैं. हमला करने वाले ने बाद में मृतक के घर पहुंचकर उसके भाई पर भी हमला किया. घायल भाई को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.
पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम पाली परतापुर में उदय कुमार ने दीपक और समय सिंह पर चाकू से हमला कर दिया. दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां दीपक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. वहीं, समय सिंह को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और पीड़ितों के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने आरोपी उदय कुमार को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है. मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें: कानपुर किडनी कांड खुलासे के बाद हॉस्पिटल्स में लगातार पुलिस की छापेमारी जारी
ये भी पढ़ें: मिर्जापुर में इश्क का खूनी अंत; प्रेमी ने विवाहिता को उतारा मौत के घाट