यूपी बजट सत्र; बीजेपी विधायक पर भड़के सतीश महाना, गुस्से में हेडफोन निकाला

बजट सत्र के पांचवें दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर भड़क गए और 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया.

बीजेपी विधायक पर भड़के सतीश महाना
बीजेपी विधायक पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 1:45 PM IST

लखनऊ : बजट सत्र के पांचवें दिन विधानसभा अध्यक्ष कुछ देर के लिए नाराज हो गए. उनकी नाराजगी विपक्ष नहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह के लिए रही. सदन शुरू होते की केतकी सिंह ने टीका टिप्पणी कर दी. इस पर उन्होंने कई बार केतकी सिंह को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं मानी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए और हेडफोन निकाल कर 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया. हालांकि बाद में सतीश महाना मुस्कराते हुए सदन में वापस आ गए.

कांग्रेस विधायक आराधन मिश्रा
कांग्रेस विधायक आराधन मिश्रा (Photo Credit : ETV Bharat)




यूपी विधानमंडल में बजट सत्र का आज 5वां दिन है. विधानसभा में सदन शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही टोका-टोकी करने से अध्यक्ष सतीश महाना भाजपा विधायक केतकी सिंह पर भड़क गए. उन्होंने कहा-आप बैठिए. सदन चलाना मेरा काम है. इस दौरान गुस्से में उन्होंने हेडफोन निकाल दिया. 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करके कुर्सी से उठकर चले गए.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Photo Credit : ETV Bharat)

हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कुछ ही देर में मुस्कराते हुए वापस आए और आसन संभाला. इस दौरान उन्हें मनाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दो शेर पढ़े. कांग्रेस विधायक आराधन मिश्रा ने कहा- आप मुस्कुराते अच्छे लगते हैं. सपा विधायक अतुल प्रधान ने उनसे मुस्कुराने का आग्रह किया. तब विधानसभा अध्यक्ष बोले मैं मुस्करा ही रहा हूं. इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे चली.

सपा विधायक पल्लवी पटेल
सपा विधायक पल्लवी पटेल (Photo Credit : ETV Bharat)

गंगा एक्सप्रेस वे पर सदन में उठा बड़ा सवाल, महिलाओं को तेज रफ्तार वाहन ने कैसे रौंदा

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडेय ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए. आराधना मिश्रा ने कहा कि जब गंगा एक्सप्रेस वे पर अभी तक यातायात शुरू नहीं हुआ तो रायबरेली में एक तेज रफ्तार वाहन ने किस तरह से 9 महिलाओं को रौंद दिया. जिस वाहन ने महिलाओं को टक्कर मारी, उसका पांच बार पहले चालान हो चुका था तो यह सड़क पर कैसे दौड़ रहा था.





कार्य स्थगन प्रस्ताव में सड़क सुरक्षा को लेकर आराधना मिश्रा मोना ने यह बातें रखी. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में न केवल एक व्यक्ति की मौत होती है, बल्कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. विधायक ऊंचाहार मनोज पांडेय ने भी गंगा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बताया कि महिलाएं और युवतियां भंडारे से लौट रही थीं. अस्पताल में भर्ती महिलाओं के इलाज पर ढाई-ढाई लाख रुपये का खर्चा आ रहा है. यह सड़क अभी अनिर्मित थी. सड़क हैंडोवर नहीं थी. ऐसे में ठेकेदार ने सड़क पर प्राइवेट वाहन कैसे चलने दिया.





जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकारी इस मामले में बहुत गंभीर है. इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है. जिसमें पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य सड़क सभी विभागों को शामिल करके समीक्षा की जाती है. हम प्रयास कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो.




उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें

16 साल से कम उम्र के बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनते, क्योंकि अब गाड़ियां 50 सीसी से ज्यादा की हो गई हैं. उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अगर मंजूरी मिलती है तो 16 साल के बच्चों के लाइसेंस बन सकेंगे.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भविष्य : श्रम मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है. हालांकि, उनके लिए एक कॉरपोरेशन बनाया गया है, ताकि उनकी दिक्कतें कम की जा सकें.

वेतन और महंगाई दर : अनिल राजभर ने कहा कि कर्मचारियों और श्रमिकों का वेतन महंगाई दर से जुड़ा है और वे इसका शासनादेश उपलब्ध करा देंगे.

परिवहन विभाग में रिक्तियां : सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बताया कि विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हैं. मंत्री दयाशंकर सिंह ने आश्वासन दिया कि इन पदों को जल्द ही भरा जाएगा.

जलशक्ति मंत्री का जन्मदिन : स्वतंत्र देव सिंह के जन्मदिन पर सदन में बधाई दी गई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनका 'कांग्रेस सिंह' नाम कांग्रेस के साथ ही समाप्त हो गया है.

संपादक की पसंद

