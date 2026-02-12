BJP प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती बोली, यूपी का बजट महिला सशक्तीकरण को मजबूत करेगा
यूपी के बजट को सभी वर्गों के लिए अच्छा बताया, प्रदेश के विकास की रफ्तार इससे बढ़ेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 8:10 AM IST
इटावा: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष कमलावति सिंह बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर इटावा पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने यूपी के बजट को जनउपयोगी और प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान देने वाला बताया. साथ ही इसे महिला सशक्तीकरण के लिए उपयोगी भी बताया.
समर्पण दिवस कार्यक्रम में लिया भाग: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष कमलावति सिंह एक दिवसीय दौरे पर इटावा पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित समर्पण दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.
पंडित दीनदयाल को किया याद: कमलावती सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाती है. उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार आज भी प्रासंगिक हैं तथा देश और प्रदेश के विकास की दिशा में मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करें.
यूपी का बजट जनहितकारी: उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे बहुत अच्छा और जनहितकारी बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के रोजगार और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उनके अनुसार, सरकार का लक्ष्य विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करना है.
संगठनात्मक गतिविधियों पर बोलते हुए कमलावती सिंह ने कहा कि जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता सक्रिय रूप से प्रत्येक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं और आम जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर संवाद और सक्रियता पर जोर दिया. कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया.