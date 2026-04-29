पीलीभीत की नहर में मिला मादा तेंदुए का शव, वन विभाग जांच में जुटा
वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की, उम्र लगभग 18 महीने बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 12:22 PM IST
पीलीभीत: पीलीभीत में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. बुधवार सुबह नारायन ठेर गांव के समीप स्थित सराय सुंदरपुर नहर में एक तेंदुए का शव उतराता हुआ दिखाई दिया. नहर में तेंदुए का शव देखे जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टीम: स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही सामाजिक वानिकी प्रभाग की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची. वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए के शव को नहर से बाहर निकाला. और प्रारंभिक जांच के लिए भेज दिया.
18 माह की थी मादा तेंदुआ: शुरुआती जांच और शारीरिक संरचना के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मृत तेंदुआ एक मादा थी, जिसकी उम्र लगभग 18 महीने (डेढ़ साल) बताई जा रही है. प्रथम दृष्टया शव को देखने से मौत के कारणों का सटीक अंदाजा नहीं लग पाया है, हालांकि शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान हैं या नहीं, इसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है.
सामाजिक वानिकी के डीएफओ भरत कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि "नहर में तेंदुए का शव मिलने की सूचना पर टीम भेजी गई थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा."
ये भी पढ़ें: बहराइच:आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, कई लोगों पर कर चुका था जानलेवा हमला