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पीलीभीत की नहर में मिला मादा तेंदुए का शव, वन विभाग जांच में जुटा

पीलीभीत: पीलीभीत में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंताजनक खबर सामने आई है. बुधवार सुबह नारायन ठेर गांव के समीप स्थित सराय सुंदरपुर नहर में एक तेंदुए का शव उतराता हुआ दिखाई दिया. नहर में तेंदुए का शव देखे जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टीम: स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही सामाजिक वानिकी प्रभाग की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची. वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए के शव को नहर से बाहर निकाला. और प्रारंभिक जांच के लिए भेज दिया.