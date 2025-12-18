यूपी बोर्ड के छात्र भी आसानी से सीखेंगे अंग्रेजी; ELTI ने तैयार किए वीडियो लेक्चर, जानें कितना फायदेमंद
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट (ELTI) के प्राचार्य स्कंद शुक्ला ने बताया कि पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत यह पहल की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 7:37 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) के लाखों छात्र–छात्राओं के लिए खुशखबरी है. यूपी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट (ELTI) प्रयागराज अंग्रेजी के लेक्चर्स वीडियो तैयार कर रहा है. यह वीडियो हाई टेक स्टूडियो में आसान भाषा में तैयार हो रहे हैं. इससे यूपी बोर्ड के बच्चे आसानी से अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बना सकेंगे और करियर की दौड़ में आगे निकल सकेंगे.
इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट (ELTI) के प्राचार्य स्कंद शुक्ला ने बताया कि पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत पांच डीटीएच चैनल आवंटित किए गए हैं. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) उत्तर प्रदेश द्वारा प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शैक्षिक सामग्री को 24 घंटे टीवी, डीडी फ्री चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है. इसके अलावा यूट्यूब चैनल और पीएम ई-विद्या ऐप पर भी यह सामग्री उपलब्ध है. उद्देश्य यही है, कि डिजिटल मीडिया का छात्रों के हित में उपयोग किया जा सके. ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाई जाए और क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके.
100 वीडियो लेक्चर होंगे तैयार: ELTI ने अंग्रेजी भाषा के प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी के 34 लेक्चर इन माध्यमों पर प्रसारित किए हैं. यह वीडियो लेक्चर ई-विद्या ऐप और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं तक के अंग्रेजी पाठ्यक्रमों के लिए बाकी वीडियो तैयार किए जा रहे हैं. कुल 100 वीडियो लेक्चर तैयार होने हैं. इनकी स्क्रिप्टिंग और शूटिंग का काम हो चुका है.
क्लास जैसा मिलेगा अनुभव: स्कंद शुक्ला ने बताया कि वीडियो वास्तविक क्लासरूम टीचिंग की तरह तैयार किए गए हैं. बच्चा जब वीडियो देखेगा तो उसे लगेगा कि वह अपने टीचर को सामने क्लासरूम में सुन और देख रहा है.
वीडियो काफी इंटरेक्टिव हैं. वीडियो में टीचर बच्चों से सहज अंदाज में पढ़ाते नजर आते हैं. ठीक वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाते हैं. तैयार वीडियो की मल्टीलेवल मॉनिटरिंग होती है. SCERT द्वारा तय मानकों के अनुसार वीडियो तैयार होने के बाद उनकी जांच होती है. इसके बाद प्रसारण किया जाता है.
प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है ई-विद्या ऐप: स्कंद शुक्ला ने बताया कि कोई भी छात्र या अभिभावक स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से ई-विद्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. बच्चों की कक्षा और उम्र के अनुसार सामग्री का चयन कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है, कि इन वीडियो लेक्चर का उपयोग टीचर, छात्र और अभिभावक सभी कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति जो अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहता है, वह इन वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर देख और सुन सकता है.
उन्होंने बताया कि क्लासरूम की अपनी सीमाएं होती हैं. टीचर एक टॉपिक को एक ही बार पढ़ाता है. अगर किसी छात्र का कोई डाउट रह जाए तो कई बार वह पूछ भी नहीं पाता. इन वीडियो में यह सुविधा है, कि छात्र जब चाहे, जहां चाहे, इन्हें देख और सुन सकता है. किसी कारणवश अगर क्लास छूट भी जाए तो वह आसानी से अंग्रेजी की तैयारी कर सकता है और अच्छे अंक हासिल कर सकता है.
बड़े लेक्चर को तीन पार्ट में बनाया आसान: स्कंद शुक्ला ने बताया कि जो लेसन ज्यादा बड़े और कठिन हैं, उन्हें तीन पार्ट में बांटा गया है. इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे छोटे-छोटे हिस्सों में बड़े लेसन को आसानी से समझ और याद कर सकें. वीडियो की अवधि भी उम्र और कक्षा के अनुसार तय की गई है. छोटे बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट के वीडियो हैं, जबकि इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए 20 से 30 मिनट तक के लेक्चर तैयार किए गए हैं.
भाषा विशेषज्ञों की मदद: स्कंद शुक्ला ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज के अंग्रेजी विशेषज्ञों और आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान के विषय विशेषज्ञों की टीम ने चैप्टर वाइज स्क्रिप्ट तैयार की. इन स्क्रिप्ट की कई स्तरों पर जांच के बाद इन्हीं के आधार पर वीडियो बनाए जा रहे हैं.
वीडियो शूटिंग के लिए आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान में हाई टेक स्टूडियो स्थापित किया गया है, जहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैमरे पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग का काम विशेषज्ञ टीम कर रही है. अब तक 30 वीडियो फ्री चैनल पर प्रसारित किए जा चुके हैं. कुछ वीडियो अभी स्क्रीनिंग में हैं, जिन्हें जल्द ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा.
टीचर हैंडबुक और ग्रामर बुक भी तैयार: स्कंद शुक्ला ने बताया कि यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से 12 तक अब एनसीईआरटी की किताबें लागू हैं, जो पुरानी यूपी बोर्ड की किताबों से अलग हैं. इसी कारण आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान ने टीचर्स के लिए हैंडबुक तैयार की है, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है, कि क्लासरूम में बच्चों को कैसे पढ़ाना है. इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराई गई है. यही मास्टर ट्रेनर यूपी बोर्ड के अन्य टीचर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षण में ग्रामर का विशेष महत्व है. इसे ध्यान में रखते हुए संस्थान ने ग्रामर की अलग पुस्तक भी तैयार की है, जिसमें आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान के शिक्षकों के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है. यह ग्रामर बुक छात्रों के बीच काफी उपयोगी और लोकप्रिय है.
1956 में स्थापित हुआ था इंस्टीट्यूट: स्कंद शुक्ला ने बताया कि वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अंग्रेजी का संचार जगत में विशेष स्थान है. शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अलग पहचान है. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षण का प्रमुख केंद्र है.
इस संस्थान की परिकल्पना दिसंबर 1956 में ब्रिटिश काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा ब्रिटिश धर्मार्थ ट्रस्ट नफिल्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से की गई थी. वर्ष 1963 में इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधीन ले लिया और सितंबर 1981 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में समाहित कर दिया गया.
संस्थान ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ-साथ शोध को भी प्रोत्साहित किया है. आज यह प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी शिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है.
यह भी पढ़ें: कभी खेत-खलिहान में खेलता था राजमिस्त्री का बेटा, अब IPL में दिखाएगा जौहर, जानिए विशाल कैसे बना क्रिकेटर?