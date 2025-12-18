ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड के छात्र भी आसानी से सीखेंगे अंग्रेजी; ELTI ने तैयार किए वीडियो लेक्चर, जानें कितना फायदेमंद

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) के लाखों छात्र–छात्राओं के लिए खुशखबरी है. यूपी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट (ELTI) प्रयागराज अंग्रेजी के लेक्चर्स वीडियो तैयार कर रहा है. यह वीडियो हाई टेक स्टूडियो में आसान भाषा में तैयार हो रहे हैं. इससे यूपी बोर्ड के बच्चे आसानी से अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बना सकेंगे और करियर की दौड़ में आगे निकल सकेंगे.

इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट (ELTI) के प्राचार्य स्कंद शुक्ला ने बताया कि पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत पांच डीटीएच चैनल आवंटित किए गए हैं. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) उत्तर प्रदेश द्वारा प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शैक्षिक सामग्री को 24 घंटे टीवी, डीडी फ्री चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है. इसके अलावा यूट्यूब चैनल और पीएम ई-विद्या ऐप पर भी यह सामग्री उपलब्ध है. उद्देश्य यही है, कि डिजिटल मीडिया का छात्रों के हित में उपयोग किया जा सके. ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनाई जाए और क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके.

100 वीडियो लेक्चर होंगे तैयार: ELTI ने अंग्रेजी भाषा के प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी के 34 लेक्चर इन माध्यमों पर प्रसारित किए हैं. यह वीडियो लेक्चर ई-विद्या ऐप और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं तक के अंग्रेजी पाठ्यक्रमों के लिए बाकी वीडियो तैयार किए जा रहे हैं. कुल 100 वीडियो लेक्चर तैयार होने हैं. इनकी स्क्रिप्टिंग और शूटिंग का काम हो चुका है.

क्लास जैसा मिलेगा अनुभव: स्कंद शुक्ला ने बताया कि वीडियो वास्तविक क्लासरूम टीचिंग की तरह तैयार किए गए हैं. बच्चा जब वीडियो देखेगा तो उसे लगेगा कि वह अपने टीचर को सामने क्लासरूम में सुन और देख रहा है.

वीडियो काफी इंटरेक्टिव हैं. वीडियो में टीचर बच्चों से सहज अंदाज में पढ़ाते नजर आते हैं. ठीक वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाते हैं. तैयार वीडियो की मल्टीलेवल मॉनिटरिंग होती है. SCERT द्वारा तय मानकों के अनुसार वीडियो तैयार होने के बाद उनकी जांच होती है. इसके बाद प्रसारण किया जाता है.

प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है ई-विद्या ऐप: स्कंद शुक्ला ने बताया कि कोई भी छात्र या अभिभावक स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से ई-विद्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. बच्चों की कक्षा और उम्र के अनुसार सामग्री का चयन कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है, कि इन वीडियो लेक्चर का उपयोग टीचर, छात्र और अभिभावक सभी कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति जो अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहता है, वह इन वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर देख और सुन सकता है.

उन्होंने बताया कि क्लासरूम की अपनी सीमाएं होती हैं. टीचर एक टॉपिक को एक ही बार पढ़ाता है. अगर किसी छात्र का कोई डाउट रह जाए तो कई बार वह पूछ भी नहीं पाता. इन वीडियो में यह सुविधा है, कि छात्र जब चाहे, जहां चाहे, इन्हें देख और सुन सकता है. किसी कारणवश अगर क्लास छूट भी जाए तो वह आसानी से अंग्रेजी की तैयारी कर सकता है और अच्छे अंक हासिल कर सकता है.

बड़े लेक्चर को तीन पार्ट में बनाया आसान: स्कंद शुक्ला ने बताया कि जो लेसन ज्यादा बड़े और कठिन हैं, उन्हें तीन पार्ट में बांटा गया है. इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे छोटे-छोटे हिस्सों में बड़े लेसन को आसानी से समझ और याद कर सकें. वीडियो की अवधि भी उम्र और कक्षा के अनुसार तय की गई है. छोटे बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट के वीडियो हैं, जबकि इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए 20 से 30 मिनट तक के लेक्चर तैयार किए गए हैं.