यूपी बोर्ड के Top 10 Toppers; अमेठी, गोंडा और बस्ती के मेधावियों ने प्रदेश की मेरिट में हासिल किया मुकाम
मेधावियों की सफलता पर अभिभावक मना रहे जश्न. शिक्षकों ने मेधावियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:18 AM IST
अमेठी/गोंडा/बस्ती : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार अमेठी, गोंडा और बस्ती समेत कई जिलों के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई है. इन मेधावियों की सफलता से घर में जश्न मनाया जा रहा है और माता-पिता आशीर्वाद देर रहे हैं. वहीं शिक्षकों ने मेधावियों की सराहना करके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
अमेठी की निधि ने 600 में से हासिल किए 581 अंक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के परिणाम गुरुवार शाम चार बजे अधिकारिक रूप से घोषित कर दिए. इस बार अमेठी की निधि बरनवाल ने प्रदेश में छठवीं पोजीशन प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया. निधि के पिता एक किराना दुकानदार है. निधि ने 600 में 581 अंक प्राप्त किए हैं. निधि प्रमोद आलोक इंटर कॉलेज प्रमोद नगर अमेठी की छात्रा है. इसी स्कूल के दो अन्य बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. जिसमें मधुलिका शुक्ला ने 94.17 प्रतिशत अंक के साथ तीसरा स्थान और सूरज वर्मा ने 92.17 प्रतिशत अंक के साथ जिले में 10वां स्थान प्राप्त किया है.
प्रमोद आलोक इंटेर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. ममता त्रिपाठी ने बताया कि निधि ने जिले की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. कस्बे में स्थित श्री शिव प्रताप इंटर कॉलेज विकास और श्रेया मौर्य ने क्रमशः 573 और 565 अंक प्राप्त कर जिले में स्थान प्राप्त किया है. राम करन सिंह इंटर कॉलेज नरैनी की छात्रा शिखा ने 557 अंक प्राप्त कर जिले की सूची में नाम अंकित कराया है.
गोंडा के 6 छात्र-छात्राओं का टॉप 10 में नाम, घर में जश्न
हाईस्कूल परीक्षा में गोंडा जिले के 6 छात्र-छात्राओं ने प्रदेश की टॉप 10 सूची में जगह बनाई है. गोंडा की रुचि दूबे 5वें, विमलेंद्र तिवारी छठा, महिमा चौरसिया ने 7वां, सुरभि तिवारी 9वां, प्रखर गोस्वामी और रैना शुक्ला ने 10वां स्थान हासिल किया है. इन होनहारों को घर में जश्न का माहौल है. शिक्षक-शिक्षिकाओं ने होनहारों के उज्जवल भविष्य की कामना की है. रुचि दुबे ने 600 में से 582 अंक, महिमा चौरसिया ने 96.66% अंक, प्रखर गोस्वामी ने 10वीं रैंक, रैना शुक्ला, 10वीं रैंक, सुरभि तिवारी ने 9वीं रैंक हासिल की है.
बस्ती की साक्षी का प्रदेश की मेरिट सूची में आया नाम
कहा जाता है कि प्रतिभा किसी सुख-सुविधा की मोहताज नहीं होती. यही साबित कर दिखाया है. बस्ती की साक्षी चौधरी ने. शिक्षामित्र मां की बेटी साक्षी ने विपरीत परिस्थितियों के बीच 96.5% अंक अर्जित कर प्रदेश की मेरिट सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है. कुछ साल पहले साक्षा के पिता की मौत हो गई थी. इसके बाद शिक्षामित्र मां की देखरेख में पढ़ाई जारी रखी.
साक्षा के विद्यालय के प्रबंधक दीनानाथ चौधरी, प्रधानाचार्य चंद्रभूषण पांडे ने कहा कि साक्षी जैसे छात्र समाज के लिए उदाहरण हैं. यदि कोई छात्र दृढ़ संकल्प से तैयारी करे तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती. साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय मां और शिक्षकों को दिया है.
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