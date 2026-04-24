ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड के Top 10 Toppers; अमेठी, गोंडा और बस्ती के मेधावियों ने प्रदेश की मेरिट में हासिल किया मुकाम

यूपी बोर्ड के Toppers. ( Photo Credit : ETV Bharat )