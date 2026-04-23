वाराणसी के सूर्यदीप प्रजापति ने यूपी बोर्ड में लहराया परचम; प्रदेश में मिली छठी रैंक
वाराणसी के सूर्यदीप प्रजापति ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल में प्रदेश में छठवीं रैंक और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:22 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 9:35 PM IST
वाराणसी: काशी के बेटे दसवीं के छात्र सूर्यदीप प्रजापति ने इस बात को चरितार्थ किया है कि मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के परिणाम में बनारस के सूर्यदीप प्रजापति ने प्रदेश में छठवां स्थान हासिल किया है और इसके साथ ही जिले में टॉप भी किया है.
सूर्यदीप ने टॉप करने के साथ ही 20 साल बाद राजकीय विद्यालय को टॉपर देने का एक नया इतिहास रचा है. सूर्यदीप की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी सैलरी से एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है.
वैज्ञानिक बनने का सपना: सूर्यदीप वाराणसी के पीएम श्री राजकीय क्वींस कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जहां उन्होंने कक्षा 10 में 96.83% अंक प्राप्त किए हैं. उनके परिणाम की घोषणा के बाद से पूरे विद्यालय और जिले में खुशी का माहौल बना हुआ है. सूर्यदीप ने बताया कि यह उनके लिए बेहद अद्भुत मौका है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह प्रदेश की टॉप सूची में आएंगे. उनका सपना भविष्य में वैज्ञानिक बनने का है और वह पीसीएम ग्रुप के साथ आईआईटी में दाखिला लेकर नए इनोवेशन पर काम करना चाहते हैं.
संघर्षों के बीच माता-पिता का अटूट सहयोग: वह अपनी सफलता का प्रेरणा स्रोत अपने माता-पिता और शिक्षकों को मानते हैं. सूर्यदीप के पिता रामवृक्ष प्रजापति प्राइवेट जॉब करते हैं, जबकि मां रानी सिलाई का काम करके घर चलाने में मदद करती हैं. पिता ने बताया कि परिवार चलाने में कई मुश्किलें आईं, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हमेशा अपनी जरूरतों का त्याग किया. मां ने भावुक होकर बताया कि जब तक सूर्यदीप पढ़ाई करता था, पूरा परिवार उसके साथ जागता था और आज वह मेहनत सार्थक हो गई है.
राजकीय विद्यालयों के गौरव को मिली नई पहचान: वाराणसी के जिला विद्यालय निरीक्षक भोले प्रताप सिंह ने सूर्यदीप को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्र ने उस मिथ को तोड़ा है कि राजकीय विद्यालय के बच्चे टॉप नहीं कर सकते. सूर्यदीप की मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि लगन हो तो हर बाधा पार की जा सकती है. प्रिंसिपल सुमित कुमार श्रीवास्तव इस उपलब्धि पर इतने भावुक हुए कि उन्होंने सूर्यदीप के माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. उन्होंने जिलाधिकारी को फोन कर यह खुशखबरी शेयर की और छात्र को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया.
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