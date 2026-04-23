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यूपी बोर्ड रिजल्ट: सीतापुर की बेटियों ने गाड़ा झंडा, कशिश ने हाईस्कूल तो शिखा वर्मा ने इंटर में किया प्रदेश टॉप

सीतापुर की कशिश और शिखा वर्मा बनीं प्रदेश की टॉपर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: विकास के मामले में गांजर क्षेत्र भले ही पिछड़ा हो लेकिन मेधावियों के लिए अब यह उर्वरा भूमि साबित हो रहा है. इस इलाके के मेधावियों ने अपनी प्रतिभा से सीतापुर को ही नहीं वरन पूरे प्रदेश को चौंका दिया है. महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के पहला की मेधा ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल में प्रदेश में पहला व तीसरा स्थान प्राप्त किया है. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है. सीतापुर के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रचा इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat) गांजर से निकली शिक्षा की नई रोशनी: गांजर में प्रज्ज्वलित हुई शिक्षा की ज्योति अब पूरे प्रदेश में रोशनी बनकर बिखरेगी. इन्हीं मेधावियों में से कोई आईएएस तथा कोई अन्य उच्च पदों पर विराजमान होकर जिले के गौरव को और भी बुलन्दियों पर ले जायेगा. यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के बाद टॉपर्स मेधावियों का उत्साह सातवें आसमान पर है. इनकी खुशी, उत्साह व उमंग यह बताने को काफी है कि वह जमाने से कहीं आगे हैं.