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यूपी बोर्ड रिजल्ट: सीतापुर की बेटियों ने गाड़ा झंडा, कशिश ने हाईस्कूल तो शिखा वर्मा ने इंटर में किया प्रदेश टॉप

बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

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सीतापुर की कशिश और शिखा वर्मा बनीं प्रदेश की टॉपर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:37 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 8:31 PM IST

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सीतापुर: विकास के मामले में गांजर क्षेत्र भले ही पिछड़ा हो लेकिन मेधावियों के लिए अब यह उर्वरा भूमि साबित हो रहा है. इस इलाके के मेधावियों ने अपनी प्रतिभा से सीतापुर को ही नहीं वरन पूरे प्रदेश को चौंका दिया है.

महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के पहला की मेधा ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल में प्रदेश में पहला व तीसरा स्थान प्राप्त किया है. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है.

सीतापुर के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रचा इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat)

गांजर से निकली शिक्षा की नई रोशनी: गांजर में प्रज्ज्वलित हुई शिक्षा की ज्योति अब पूरे प्रदेश में रोशनी बनकर बिखरेगी. इन्हीं मेधावियों में से कोई आईएएस तथा कोई अन्य उच्च पदों पर विराजमान होकर जिले के गौरव को और भी बुलन्दियों पर ले जायेगा. यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के बाद टॉपर्स मेधावियों का उत्साह सातवें आसमान पर है. इनकी खुशी, उत्साह व उमंग यह बताने को काफी है कि वह जमाने से कहीं आगे हैं.

रिज़ल्ट के बाद जश्न का माहौल: यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के बाद जो धूम व उत्साह जिला मुख्यालय स्थित कॉलेजों में होता था, उससे कई गुना अधिक गांजर की धरती पर जश्न का माहौल है. प्रदेश की टॉप टेन सूची में हाईस्कूल में सीतापुर के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कालेज शेखपुर बिलौली बाजार पहला की छात्रा कशिश वर्मा व बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान बनाया है.

वहीं इसी कालेज की छात्रा अर्पिता ने भी हाईस्कूल में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया. इसी तरह इंटरमीडिएट में भी सीतापुर के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कालेज शेखपुर बिलौली बाजार पहला की छात्रा शिखा वर्मा ने 97.60% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया.

सीतापुर की बेटियों ने इतिहास रचा: गांजर से इस प्रकार का परीक्षा परिणाम पहली बार नहीं निकला है, पूर्व में भी गांजर की बेटी ने हाईस्कूल में यूपी टॉप करके अपनी मेधा की चमक बिखेरी थी. प्रदेश की मेरिट सूची में टॉप 10 में पूर्व में भी गांजर के बच्चे स्थान बनाने में सफल रह चुके हैं. इन बच्चों की प्रतिभाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में सीतापुर के मस्तक को पूरे प्रदेश में ऊंचा किया है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 8:31 PM IST

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