ETV Bharat / state

UP Board Result; रायबरेली की नंदनी ने पढ़ाई के लिए रोज 16 किमी. चलाई साइकिल, तनु ने सूबे की लिस्ट में बनाई जगह

नंदनी गुप्ता और तनु जायसवाल परिजनों के साथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में रायबरेली की बेटियों ने भी बाजी मारी है. 10वीं में छात्रा तनु जायसवाल और 12वीं नंदनी गुप्ता ने जिले में टॉप किया है. नंदनी की इस कामयाबी के पीछे उनका लंबा संघर्ष भी रहा है. नंदनी रोज 8 किमी. साइकिल चलाकर स्कूल पढ़ने जाती थीं. रिजल्ट जारी होने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल है. अपनी मेधीवी बेटियों की इस सफलता पर परिवार के लोग भी गदगद हैं. रायबरेली की टॉपर बेटियां. (Video Credit; ETV Bharat) पढ़ाई के लिए रोज 16 किमी. चलाई साइकिल रायबरेली के राही ब्लाक में सराय मुगला की रहने वालीं नंदनी गुप्ता पुत्री सुनील गुप्ता ने 12वीं में 93.80 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है. नंदनी ने बताया कि उन्होंने शहर के वीणा पाणी इंटर कॉलेज में पढ़ाई की. रोजाना 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर वह स्कूल जातीं. उनके पिता गल्ले की दुकान चलाते हैं. उनकी बड़ी बहन खुशी गुप्ता मेडिकल लाइन में हैं. उन्होंने ही उन्हें गाइड किया कि वह एसएससी-सीजीएल करें और इनकम टैक्स आफिसर बनने का लक्ष्य पूरा करें. उनके स्कूल के टीचरों और परिवार ने उन्हें पढाई को लेकर सहयोग किया. नंदिनी ने बताया कि वह रोजाना 16 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करती थीं. कहा कि सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है. सभी बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे तन्मयता से लग जाना चाहिए.