UP Board Result; रायबरेली की नंदनी ने पढ़ाई के लिए रोज 16 किमी. चलाई साइकिल, तनु ने सूबे की लिस्ट में बनाई जगह
यूपी बोर्ड रिजल्ट, नंदनी ने 12वीं में 93.80% अंक हासिल किए, तनु को मिले 96.83% अंक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 7:23 PM IST
रायबरेली: यूपी बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में रायबरेली की बेटियों ने भी बाजी मारी है. 10वीं में छात्रा तनु जायसवाल और 12वीं नंदनी गुप्ता ने जिले में टॉप किया है. नंदनी की इस कामयाबी के पीछे उनका लंबा संघर्ष भी रहा है. नंदनी रोज 8 किमी. साइकिल चलाकर स्कूल पढ़ने जाती थीं. रिजल्ट जारी होने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल है. अपनी मेधीवी बेटियों की इस सफलता पर परिवार के लोग भी गदगद हैं.
पढ़ाई के लिए रोज 16 किमी. चलाई साइकिल
रायबरेली के राही ब्लाक में सराय मुगला की रहने वालीं नंदनी गुप्ता पुत्री सुनील गुप्ता ने 12वीं में 93.80 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है. नंदनी ने बताया कि उन्होंने शहर के वीणा पाणी इंटर कॉलेज में पढ़ाई की. रोजाना 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर वह स्कूल जातीं. उनके पिता गल्ले की दुकान चलाते हैं. उनकी बड़ी बहन खुशी गुप्ता मेडिकल लाइन में हैं. उन्होंने ही उन्हें गाइड किया कि वह एसएससी-सीजीएल करें और इनकम टैक्स आफिसर बनने का लक्ष्य पूरा करें. उनके स्कूल के टीचरों और परिवार ने उन्हें पढाई को लेकर सहयोग किया.
नंदिनी ने बताया कि वह रोजाना 16 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करती थीं. कहा कि सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है. सभी बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे तन्मयता से लग जाना चाहिए.
जिले में टॉप, सूबे की लिस्ट में बनाई जगह
इसी तरह सलोन कस्बे के करहिया बाजार की रहने वालीं तनु जायसवाल पुत्री सुभाष चन्द्र जायसवाल ने 10th में जिले में टॉप किया है. जबकि प्रदेश स्तर पर उनकी 6वी रैंक है. तनु जायसवाल ने 96.83% अंक लाकर यह उपलब्धि हासिल की है.
तनु ने कहा कि वह आगे चलकर आईआईटी में एडमिशन लेना चाहती हैं और इंजीनियर करना चाहती हैं. तनु जायसवाल के पिता कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं और उनकी मां घर संभालती हैं. तनु की एक बड़ी बहन है, जो बीएड कर रही हैं. बड़ा भाई इंटर में है. उसके भी 70 फीसदी अंक आए हैं. तनु ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता व गुरुजनों को दिया है. जिनकी वजह से वह जिले में टॉप कर पाई.
कहा कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड में पढ़ाई को लेकर जो अंतर बताया जाता है, वह नहीं है. दोनों ही बोर्ड में पढ़ाई लगभग एक समान है. मेहनत एक तरीके से की जाती है. यूपी बोर्ड को किसी भी मायने में कम नहीं आंकना चाहिए. उन्होंने भी अंग्रेजी माध्यम से दसवीं पास की है. उन्होंने कहा कि 12वीं में भी वह इससे भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर अपना व परिजनों का नाम रोशन करना चाहती हैं.
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