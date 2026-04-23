ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड रिजल्ट: बाराबंकी की श्रेया, पूजा और अर्पिता ने किया कमाल, यूपी की मेरिट लिस्ट में टॉप 5 में शामिल

श्रेया वर्मा ने कहा- देश के विकास के लिए जरूरी है बेटियों की शिक्षा: श्रेया के पिता सत्यनाम वर्मा प्राइवेट नौकरी करते हैं तो रंजना वर्मा हाउस वाइफ हैं. श्रेया से बड़ी एक बहन है जो बीएससी नर्सिंग कर रही है जबकि श्रेया से छोटा एक भाई है जो 11वीं में पढ़ता है. उत्साहित श्रेया का कहना है कि उसने जबरदस्त मेहनत की थी. उसे टॉप टेन में आने की तो उम्मीद थी लेकिन सेकेंड रैंक आ जायेगी ये उम्मीद नही थी.

बाराबंकी: यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार इण्टरमीडिएट में बाराबंकी के महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कालेज की बेटियों ने सूबे में परचम लहराया है. यहाँ की श्रेया वर्मा ने सूबे में द्वितीय, पूजा पाल ने तृतीय और अर्पिता जायसवाल ने चौथी रैंक हासिल की है. खास बात ये कि ये सभी बेटियां इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं.

इंजीनियरिंग के जरिए देश सेवा का संकल्प: श्रेया का कहना है कि कुछ लोग हैं जो लड़कियों की पढ़ाई को लेकर ज्यादा गम्भीरता नही दिखाते हैं. श्रेया का कहना है कि अगर देश का विकास करना है तो लड़कियों को पढ़ाना होगा. इंजीनियर बनने की तमन्ना रखने वाली श्रेया बताती है कि देश के विकास में इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. इससे अपने देश की बेहतर सेवा की जा सकती है.

पूजा पाल खत्म करना चाहती हैं साइबर क्राइम: श्रेया का कहना है कि पूरे डेडिकेशन से अगर मेहनत की जाय तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी. श्रेया की माँ रंजना वर्मा ने बताया कि घर वालों का पूरा सहयोग रहता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी न रहे. 97 फीसदी अंक लाकर सूबे में तीसरी रैंक हासिल करने वाली पूजा पाल नगर कोतवाली के गदिया रजाकपुर की रहने वाली है. पिता सुनील कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं तो माता रामकुमारी गृहणी हैं.

लड़कियां किसी से पीछे नहीं: पूजा से बड़ा एक भाई अविरल पाल है जो ग्रेजुएशन कर रहा है. हाईस्कूल में भी पूजा पाल टॉप टेन में थी और इस बार भी उसे उम्मीद थी कि टॉप टेन में वह जरूर शामिल रहेगी. इस सफलता के लिए अपने माता-पिता को श्रेय देने वाली पूजा भविष्य में इंजीनियर बनकर देश से साइबर क्राइम खत्म करना चाहती है. पूजा का कहना है कि अब समय बदल चुका है और अब लड़कियां देश में किसी से पीछे नहीं हैं.

संघर्षों के बीच अर्पिता ने हासिल किया मुकाम: जो लोग लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने से हिचकते हैं उन्हें आगे आना होगा. 96.80 फीसदी अंक हासिल कर सूबे में चौथी रैंक लाने वाली अर्पिता जायसवाल के पिता हनुमान जायसवाल का स्वर्गवास हो चुका है. माता गीता जायसवाल और अर्पिता की शादी शुदा बड़ी बहन ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा ले रखा है. नगर कोतवाली के दानियालपुर सफेदाबाद की रहने वाली अर्पिता भी इंजीनियर बनने की तमन्ना रखती है.

यह भी पढ़ें- शामली : इंटरमीडिएट में अनंत और हाईस्कूल में अश्वनी कुमार ने किया जिला टॉप