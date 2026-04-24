यूपी बोर्ड 2026: हाईस्कूल-इंटरमीडिएट में बेटियों का दबदबा, विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रहा प्रयागराज
यूपी बोर्ड 2026 के नतीजों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में बेटियों का दबदबा रहा. प्रयागराज इंटरमीडिएट रैंकिंग में 71वें स्थान पर पहुंचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 5:36 PM IST
प्रयागराज: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का आज रिजल्ट जारी हो चुका है. अगर 2025 और 26 में परीक्षार्थियों की संख्या के अंतर पर बात करें तो हाई स्कूल में जहां 0.3% की बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं इंटर में 1.47% की गिरावट दर्ज की गई है. इस बार 10वीं और 12वीं में कुल 53 लाख 37 हजार 778 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. यूपी बोर्ड की परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रदेश भर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.
परीक्षा में लड़कियों का वर्चस्व: 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक 15 दिनों में इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया. इस बार के नतीजों में 93.76 प्रतिशत परिणाम के साथ छात्राएं छात्रों से 6.46 प्रतिशत आगे रही हैं. बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाई स्कूल का कुल पास प्रतिशत 92.42 रहा है. सफल हुए कुल परीक्षार्थियों में 11,72,862 छात्र और 11,79,319 छात्राएं शामिल रही हैं.
प्रयागराज का मिला-जुला प्रदर्शन: यूपी बोर्ड के जिलावार रिजल्ट में इस बार प्रयागराज का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. हाईस्कूल में प्रयागराज प्रदेश में तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन इंटरमीडिएट में यह खिसककर 71वें स्थान पर चला गया. हाईस्कूल में 95.78% के साथ भदोही और इंटर में 89.17% के साथ लखनऊ प्रदेश में अव्वल रहा. प्रयागराज में इंटरमीडिएट के पंजीकृत 1,01,300 छात्रों में से केवल 74.29 प्रतिशत विद्यार्थी ही सफल हो पाए.
प्रदेश की मेरिट लिस्ट में मेधावियों का जलवा: हाईस्कूल की मेरिट में सीतापुर की कशिश मौर्य और बाराबंकी की अंशिका शर्मा 97.83% अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉपर रहीं. द्वितीय स्थान पर 97.50% के साथ अदिति रहीं, जबकि तीसरा स्थान अर्पिता, ऋषभ साहू और परी वर्मा ने साझा किया. इंटरमीडिएट में सीतापुर के शुभम वर्मा ने 97.80% अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. बागपत की विशु चौधरी और अमरोहा की काजल सिंह ने भी शीर्ष क्रम में जगह बनाकर गौरव बढ़ाया है.
किसान के बेटे आदर्श ने पेश की मिसाल: प्रयागराज के आदर्श ने हाईस्कूल में 96.66% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 7वाँ स्थान हासिल किया है. मूलतः चित्रकूट के 'चक भदेसर' गांव के रहने वाले आदर्श के पिता एक साधारण किसान हैं. आदर्श ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबा और चाचा को दिया है और अब वे IIT से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं. उनका मानना है कि नियमित स्कूल जाना और रोजाना रिवीजन करना ही सफलता का असली मंत्र है.
विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रहा प्रयागराज: किसी दौर में 'पूरब का ऑक्सफोर्ड' कहे जाने वाले प्रयागराज की पहचान उसकी मेधा से होती थी. यूपी बोर्ड का मुख्यालय यहीं होने के बावजूद अब टॉपरों की फेहरिस्त में यहाँ के स्कूलों का पुराना दबदबा कम होता दिख रहा है. आज प्रयागराज अपनी इस पुरानी विरासत और वर्चस्व को बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है. हालांकि, आदर्श जैसे कुछ मेधावी अब भी इस शहर की चमक को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.
प्रयागराज की अविका ने हाईस्कूल में किया जिला टॉप: इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. इस वर्ष हाईस्कूल में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की संख्या 9,550 रही, वहीं इंटरमीडिएट में 76,521 छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुए. संघर्षों के बीच सफलता की बात करें तो प्रयागराज के अल्लापुर की रहने वाली अविका शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है. अविका ने 97.17 परसेंट मार्क्स के साथ हाईस्कूल में जिला टॉप किया है.
बिना कोचिंग के हासिल किया प्रदेश में चौथा स्थान: उन्हें हाईस्कूल में कुल 600 में से 583 अंक हासिल हुए हैं, जिसमें गणित विषय में उन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की मेरिट सूची में चौथे स्थान पर रहने वाले मेधावियों में अपनी जगह बनाई है. अविका की इस उपलब्धि से उनके स्कूल, परिवार और पूरे अल्लापुर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है. सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल में जश्न का माहौल है और शिक्षक अपनी होनहार छात्रा को बधाई दे रहे हैं.
सेल्फ स्टडी को बनाया सफलता का मूल मंत्र: अविका ने अपनी सफलता का मूल मंत्र 'सेल्फ स्टडी' को बताया है और उन्होंने कभी किसी तरह की कोचिंग का सहारा नहीं लिया. उन्होंने स्कूल की पढ़ाई और घर पर नियमित अध्ययन के बल पर ही प्रदेश स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है. अविका के अनुसार परीक्षा के समय वे मन को शांत रखकर केवल विषयवस्तु को दोहराती रहती थीं. अपनी इस जीत का श्रेय उन्होंने अपने पिता रामनरेश शर्मा और मां रूपा शर्मा के अटूट सहयोग को दिया है.
पांच बहनों में सबसे छोटी अविका बनना चाहती है IAS: अविका को अपनी बड़ी बहनों से भी पढ़ाई में हमेशा काफी प्रोत्साहन और सहयोग मिला. उनके पिताजी अल्लापुर में एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है. रामनरेश शर्मा की पांच बेटियां हैं, जिनमें अविका सबसे छोटी हैं और उन्होंने साबित किया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं. अविका का लक्ष्य भविष्य में आईएएस (IAS) बनकर देश की सेवा करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है.
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