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यूपी बोर्ड का अलर्ट; 12वीं प्रैक्टिकल में छूटे छात्रों को अंतिम मौका, जानिये क्या हैं तारीख?

सहायक शिक्षा निदेशक ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा ऐलान किया है. बोर्ड ने इंटरमीडिएट के जिन छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा छूट गई थी, उन्हें एक अवसर दिया है. यह प्रैक्टिकल परीक्षा 9 और 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.

मेरठ मंडल के माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायक शिक्षा निदेशक ओमकार शुक्ला ने बताया कि सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है. जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से सभी यूपी बोर्ड के छात्रों के प्रैक्टिकल कराने के लिए तिथि भी घोषित कर दी गई है.

मेरठ के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज को विशेष केंद्र बनाया गया है. प्रधानाचार्यों को तुरंत छात्रों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं. यह छात्रों के लिए अंतिम अवसर है. 9 और 10 अप्रैल को छात्र अपनी प्रयोगात्मक विषय की परीक्षा दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि किसी छात्र की प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हो पाती है तो संबंधित प्रधानाचार्य और परीक्षार्थी दोनों पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे. इन छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं गुरुवार एवं शुक्रवार को आयोजित की जाएंगी.