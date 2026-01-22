ETV Bharat / state

इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 29–30 जनवरी को भी होंगी, यूपी बोर्ड ने जारी किया संशोधित निर्देश

यह आदेश सभी मंडलों, जिला स्तर के अधिकारियों और संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भेज दिया गया है.

यूपी बोर्ड ने जारी किया संशोधित निर्देश.
यूपी बोर्ड ने जारी किया संशोधित निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2026 को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है. परिषद के अनुसार अब 29 और 30 जनवरी 2026 को भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. पहले इन तिथियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) के कारण स्थगित रखा गया था, लेकिन UP TET की परीक्षा तिथियां बदलने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

दो चरणों में होगी परीक्षा : माध्यमिक शिक्षा परषिद के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं मंडलवार दो चरणों में कराई जाएंगी. पहला चरण 24 जनवरी से एक फरवरी 2026 तक और दूसरा चरण दो फरवरी से नौ फरवरी 2026 तक निर्धारित है. पहले चरण में आने वाले मंडलों में 29 और 30 जनवरी को परीक्षा न कराने के निर्देश थे, लेकिन अब इन दोनों दिनों में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिया गया आदेश : परिषद ने स्पष्ट किया है कि UP TET 2026 का आयोजन अब दो, तीन और चार जुलाई 2026 को प्रस्तावित है, इसलिए जनवरी में किसी प्रकार का टकराव नहीं रहेगा. सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कराया जाए और संबंधित विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश समय से उपलब्ध कराए जाएं. यह आदेश सभी मंडलों, जिला स्तर के अधिकारियों और संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भेज दिया गया है.

24 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2026 तक चलेंगी. परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. सुबह की पाली और दोपहर की पाली में अलग-अलग विषयों की परीक्षा कराई जाएगी. विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

52 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल : इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में लगभग 29 लाख और इंटरमीडिएट परीक्षा में करीब 23 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं. इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है, ताकि किसी भी केंद्र पर अत्यधिक दबाव न पड़े और परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो.

सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम : सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है. संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से परीक्षा की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

यह भी पढ़ें : आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- शंकराचार्य बढ़िया स्नान करें, गलत हुआ है तो जांच कर कार्रवाई होगी

TAGGED:

UP BOARD PRACTICAL EXAM 2026
UP BOARD EXAM 2026
UP BOARD REVISED INSTRUCTIONS
यूपी बोर्ड ने जारी किया आदेश
UP BOARD EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.