ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट छात्रों को बड़ी राहत, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट बढ़ी, स्कूलों को नया निर्देश जारी

प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड) ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा में बदलाव किया है. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के आदेश के अनुसार, इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट बढ़ा दी गई है. इस फैसले से उन हजारों छात्रों ने राहत की सांस ली है, जो किसी वजह से निर्धारित समय सीमा के अंदर यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.

सोमवार को यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, प्रथम चरण में 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक तथा द्वितीय चरण में 2 से 9 फरवरी तक आयोजित होनी थी. लेकिन निर्धारित समय सीमा में कुछ विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो पाईं. ऑनलाइन अंक भी अपलोड नहीं हो सका. छात्रहित में प्रथम एवं द्वितीय चरण की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि 13 फरवरी 2026 तक बढ़ाई जा रही है.

भगवती सिंह ने कहा, प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि में यह अंतिम बदलाव है. प्रयोगात्मक परीक्षकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है कि बची हुई प्रयोगात्मक परीक्षाएं 13 फरवरी तक पूरा करा लें और वेबसाइट पर शत प्रतिशत अंक अपलोड कर दें.

निर्धारित समय तक अंक अपलोड नहीं करने पर यदि किसी परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है, तो उसके लिए सम्बंधित परीक्षक, प्रधानाचार्य एवं शिथिल पर्यवेक्षण हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे.