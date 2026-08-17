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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने जारी किया हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम

फिर बेटियों ने मारी बाजी, बालिकाओं का पास प्रतिशत 99.10 रहा

यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026
यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 12:24 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट तथा इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम परिषद् की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर घोषित कर दिया गया. इस परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थी अब अपना परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं. परिणाम upmsp.edu.in पर रोल नंबर के माध्यम से देखा जा सकता है.

बेटियों ने मारी बाजी: हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा परीक्षा के लिए कुल 20,855 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 15,705 बालक और 5,150 बालिकाएं शामिल थीं. इनमें से 19,394 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 14,616 बालक और 4,778 बालिकाएं थीं. परिणाम के अनुसार कुल 19,191 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए, जिनमें 14,456 बालक और 4,735 बालिकाएं शामिल हैं. इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी. बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.10 रहा, जबकि बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 98.91 दर्ज किया गया. कुल मिलाकर हाईस्कूल कम्पार्टमेंट/इम्प्रूवमेंट परीक्षा का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत 98.95 रहा.

यूपी बोर्ड हाईस्कूल कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित
यूपी बोर्ड हाईस्कूल कम्पार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित (Photo Credit: ETV Bharat)



इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा में भी बालिकाओं का दबदबा: इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा में कुल 21,227 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 11,256 बालक और 9,971 बालिकाएं शामिल थीं. इनमें से 20,540 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए 10,839 बालक और 9,701 बालिकाएं. परीक्षाफल के अनुसार कुल 16,286 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 8,388 बालक और 7,898 बालिकाएं शामिल हैं. इस श्रेणी में भी बालिकाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.41 रहा, जबकि बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.39 दर्ज किया गया. इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 79.29 रहा.

परिषद् की ओर से बताया गया कि जो परीक्षार्थी अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं या स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं.

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