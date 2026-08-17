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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने जारी किया हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षा परिणाम

यूपी बोर्ड कम्पार्टमेंट रिजल्ट 2026 ( Photo Credit: ETV Bharat )