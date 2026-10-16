यूपी बोर्ड परीक्षा 2026-27: कक्षा 9 से 12 के अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 22 अक्टूबर तक मौका
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 के पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:49 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों को राहत दी है. परिषद ने कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण के साथ कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के आवेदन से जुड़ी नामावली जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब संबंधित विद्यालय 22 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की नामावली जनरेट और डाउनलोड कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर सकेंगे. पहले इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था.
5905 विद्यालयों ने अभी तक जमा नहीं की नामावली: माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, प्रदेश के 5905 विद्यालयों ने निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली और कोषपत्रक की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय में जमा नहीं की है. इसी को देखते हुए परिषद ने नामावली जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे संबंधित विद्यालयों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. अब इन विद्यालयों को नई समय-सीमा के भीतर नामावली और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.
22 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया: माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विद्यालयों के लिए नामावली जनरेट और डाउनलोड कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी गई है. परिषद ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को समय-सीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं. विद्यालयों को विद्यार्थियों की जानकारी और फोटोयुक्त नामावली की जांच करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे. इससे कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण तथा कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सकेगी.
नामावली में विद्यार्थियों का विवरण सही होना जरूरी: यूपी बोर्ड ने संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना नामावली तैयार करने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी करें. नामावली में विद्यार्थियों का विवरण सही होना जरूरी है, ताकि पंजीकरण और परीक्षा आवेदन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. जिन विद्यालयों ने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उन्हें 22 अक्टूबर तक यह काम पूरा करना होगा. ऐसे में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए परिषद की नई समय-सीमा का पालन करना जरूरी है.
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