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यूपी बोर्ड परीक्षा 2026-27: कक्षा 9 से 12 के अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 22 अक्टूबर तक मौका

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूलों को दिया एक और मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों को राहत दी है. परिषद ने कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण के साथ कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के आवेदन से जुड़ी नामावली जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब संबंधित विद्यालय 22 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की नामावली जनरेट और डाउनलोड कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर सकेंगे. पहले इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था.

5905 विद्यालयों ने अभी तक जमा नहीं की नामावली: माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, प्रदेश के 5905 विद्यालयों ने निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली और कोषपत्रक की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय में जमा नहीं की है. इसी को देखते हुए परिषद ने नामावली जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे संबंधित विद्यालयों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. अब इन विद्यालयों को नई समय-सीमा के भीतर नामावली और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.