18 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं; 53.37 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल, ये रहेंगी तिथियां

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ में स्थापित किया गया है. यहां टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 और 18001806608 जारी किए गए हैं. वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 हैं.

यूपी बोर्ड परीक्षाएं. (Video Credit; ETV Bharat)

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने 17 फरवरी 2026 को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश के कुल 8033 परीक्षा केंद्रों में 596 राजकीय, 3453 अशासकीय सहायता प्राप्त और 3984 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. वहीं, 222 केंद्रों को अति संवेदनशील और 683 केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है.

प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में वॉयस रिकॉर्डर युक्त दो सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है. वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 8033 केंद्र व्यवस्थापक, 8033 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 8033 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 427 जोनल मजिस्ट्रेट, 69 मंडलीय सचल दल और 440 जनपदीय सचल दल तैनात किए गए हैं.