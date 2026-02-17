ETV Bharat / state

18 फरवरी से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं; 53.37 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल, ये रहेंगी तिथियां

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया.

मंत्री गुलाब देवी ने दी जानकारी.
मंत्री गुलाब देवी ने दी जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 4:50 PM IST

|

Updated : February 17, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ में स्थापित किया गया है. यहां टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 और 18001806608 जारी किए गए हैं. वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 हैं.

यूपी बोर्ड परीक्षाएं. (Video Credit; ETV Bharat)

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने 17 फरवरी 2026 को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश के कुल 8033 परीक्षा केंद्रों में 596 राजकीय, 3453 अशासकीय सहायता प्राप्त और 3984 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है. वहीं, 222 केंद्रों को अति संवेदनशील और 683 केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है.

प्रत्येक परीक्षा केंद्र के हर कक्ष में वॉयस रिकॉर्डर युक्त दो सीसीटीवी कैमरे, राउटर, डीवीआर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है. वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 8033 केंद्र व्यवस्थापक, 8033 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 8033 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 427 जोनल मजिस्ट्रेट, 69 मंडलीय सचल दल और 440 जनपदीय सचल दल तैनात किए गए हैं.

प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त रिजर्व सेट्स की व्यवस्था भी की गई है, जिन्हें डबल लॉक अलमारी में सीलबंद सुरक्षित रखा जाएगा. उत्तर पुस्तिकाओं पर परिषद का लोगो और सूक्ष्म आकार में UPMSP अंकन रहेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके. राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा इस बार उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद परीक्षा 2026 की भी पहली बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी.

सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024’ लागू किया गया है. इस अधिनियम के तहत अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है.

मंत्री गुलाब देवी ने सभी परीक्षार्थियों को तनावमुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों से भी अपील की कि वे छात्रों को उचित मार्गदर्शन दें और परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराएं.

यह भी पढ़ें: यूपी बोर्ड परीक्षा में कैसे रहें टेंशन फ्री? EXAM में इन बातों का रखें ध्यान, एक्सपर्ट ने दी यह टिप्स

Last Updated : February 17, 2026 at 5:22 PM IST

TAGGED:

UP BOARD EXAMS 2026
GULAB DEVI
UP BOARD EXAM 18 FEBRUARY
यूपी बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी
UP BOARD EXAMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.