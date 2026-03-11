ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा 2025-26; यूपी वेस्ट के 53 केंद्रों पर होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

मूल्यांकन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होकर एक अप्रैल तक चलेगी. मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं.

यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन.
यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 1:14 PM IST

मेरठ : यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी. इसके बाद 18 मार्च से उत्तर पुस्तिकाएं जांची जानी हैं. इसे लेकर यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कुछ नियम कायदे निश्चित किए हैं. एक दिन में एक अध्यापक को अधिकतम सिर्फ 50 कॉपियां जांचने की अनुमति होगी. जानिए मेरठ क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के अधीन आने वाले यूपी वेस्ट के जिलों के कुल 53 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की रूपरेखा.

मेरठ जिले में इस बार सिर्फ पांच केंद्रों पर ही मूल्यांकन होगा. मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. एक अध्यापक को अधिकतम 700 उत्तर पुस्तिकाएं ही पूरे मूल्यांकन अवधि में जांचने के लिए दी जाएंगी. दूसरी शर्त के अनुसार 10वीं की अधिकतम 700 उत्तर पुस्तिकाएं और 2वीं की अधिकतम 600 उत्तर पुस्तिकाएं ही जांच सकेंगे.

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार जिले में पांच मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं. मूल्यांकन के लिए पांच केंद्रों पर लगभग सात हजार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है. किसी भी उत्तर पुस्तिका में पैसे या कोई अन्य सामग्री मिलने पर निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत एक्शन लिया जाएगी. साथ धनराशि को राजकोष में जमा कराने का प्रावधान किया गया है. यूपी बोर्ड की वर्ष-2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया एक अप्रैल तक चलेगी. मेरठ क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले 53 केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य किया जाएगा.


इन केंद्रों पर होगा मूल्यांकन : मेरठ के यूपी बोर्ड परीक्षाओं के नोडल अधिकारी और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत चौधरी बताया कि मूल्यांकन के लिए मेरठ में पीएमश्री राजकीय इंटर काॅलेज बेगमपुल, डीएन इंटर काॅलेज रेलवे रोड चौराहा, एसएसडी बालक इंटर काॅलेज जीरो माइल लालकुर्ती, सनातन धर्म इंटर काॅलेज सदर और एनएएस इंटर काॅलेज मे मूल्यांकन का कार्य होगा. मूल्यांकन के लिए 17 मार्च को अलग अलग जगहों पर प्रशिक्षण भी होगा. उसके बाद 18 मार्च से एक अप्रैल तक मूल्यांकन होगा.

माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ मंडल के सहायक निदेशक ओंकार नाथ शुक्ला ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के अंतर्गत 4 मंडल के 17 जिले शामिल हैं. जिनमें मेरठ मंडल के मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और हापुड़ शामिल हैं. सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले शामिल हैं. मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद, जे.पी. नगर (अमरोहा), बिजनौर, रामपुर और संभल जिले के अलावा अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत अलीगढ़, हाथरस और कासगंज जिले हैं.



