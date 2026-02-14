UP Board Exam : यू-ट्यूब सत्र से जानें टाइम मैनेजमेंट और तनाव कम करने का मंत्र, पढ़ें पूरी खबर

ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 14 फरवरी को राज्य स्तरीय यू-ट्यूब मार्गदर्शन सत्र आयोजित करेगा.

UP Board Exam की तैयारियों के जानें मंत्र.
UP Board Exam की तैयारियों के जानें मंत्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 11:42 AM IST

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी. इससे पहले बोर्ड विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी और मार्गदर्शन देने के लिए 14 फरवरी प्रातः 10:30 बजे से राज्य स्तरीय ऑनलाइन यू-ट्यूब सत्र शुरू किया है. यह सत्र परीक्षा की रणनीति, विषयवार तैयारी, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगा. सत्र की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे.


माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक 14 फरवरी को आयोजित होने वाले इस सत्र में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक, शिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़ेंगे. इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व आत्मविश्वास देना और उन्हें सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे बिना दबाव के बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

यूट्यूब सत्र से जुड़ने के लिए करें यह काम : स्टूडेंट्स 14 फरवरी को होने वाले राज्य स्तरीय मार्गदर्शन सत्र से सीधे YouTube लाइव के माध्यम से जुड़ सकेंगे. जुड़ने का तरीका बिल्कुल आसान रहेगा. विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले चैनल खोल लें. तय समय यानी सुबह 10:30 बजे परिषद के आधिकारिक YouTube चैनल पर लॉग इन करें. लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही उस पर क्लिक करें. मोबाइल, लैपटॉप या स्कूल के स्मार्ट क्लास के जरिए भी देखा जा सकेगा. जिन स्कूलों में इंटरनेट सुविधा है, वहां सामूहिक रूप से भी प्रसारण दिखाया जा सकता है. प्रसारण यू-ट्यूब लिंक https://www.youtube.com/live/p4Gk7fdS5xY पर होगा.

परीक्षाओं की तारीख : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च के चलेंगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में कुल 52 लाख 30 हजार 297 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. इनमें से 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं हाईस्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा देंगे. जबकि 24 लाख 79 हजार 352 विद्यार्थी इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा में बैठेंगे.


परीक्षा केंद्र : इस बार परीक्षा के लिए राज्यभर में कुल 8,033 परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं. जहां हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) दोनों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इस वर्ष नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की अलग से निगरानी की जाएगी.

