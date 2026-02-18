UP Board Exam 2026: हिंदी के पेपर ने उलझाया, स्टूडेंट्स ने लेंदी बताया

ETV Bharat / state

बुधवार से UP के 8033 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक शुरू हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा.

यूपी बोर्ड एग्जाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 8:44 PM IST

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 की शुरुआत बुधवार से हिंदी विषय के प्रश्नपत्र के साथ हो गई. प्रदेश भर में परीक्षा शांतिपूर्ण और नकलविहीन माहौल में कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. इंटरमीडिएट सामान हिंदी का पेपर दूसरी पाली में हुआ और छात्रों ने इस प्रश्न पत्र में पूछे गए 14 प्रश्नों को काफी लेंदी बताया. संस्कृत का पोर्शन उन्हें कठिन लगा, जबकि बहुविकल्पीय प्रश्नों ने काफी उलझाया. उनका स्तर काफी अच्छा था. समय कम पड़ जाने के कारण कई छात्रों की प्रश्न छूट गए.

यूपी बोर्ड एग्जाम.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस वर्ष कुल 53,37,778 छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. खास बात यह है कि प्रदेश के 20 परीक्षा केंद्रों पर पहली बार जैमर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक नकल पर रोक लगाई जा सके.

परीक्षा दो शिफ्ट में कराई जा रही है. पहली पाली सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक, जिसमें हाईस्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का पेपर हुआ. दूसरी पाली दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे तक, जिसमें इंटरमीडिएट की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई.

छात्रों ने कहा-पेपर आसान, लेकिन लेंदी : प्रयागराज के भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज, मंफोर्डगंज में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी का पेपर देकर निकले अनंत कुमार सिंह ने बताया कि पेपर आसान था, लेकिन काफी लेंदी होने के कारण कुछ प्रश्न छूट गए. अनंत के मुताबिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी काफी कठिन थे. केसर विद्यापीठ के इंटरमीडिएट छात्र शेष यादव ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा था. न बहुत कठिन था और न ही बहुत सरल था. उन्होंने बताया कि पेपर बहुत लंबा था, लिहाजा थोड़ा कम समय मिला, लेकिन फिर भी 90 अंक तक मिल जाएंगे .

केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज चौक के स्टूडेंट दिव्यांश विश्वकर्मा ने बताया कि पेपर लेंदी होने के कारण टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा और कुछ प्रश्न छूट गए.
सुमित पटेल ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है. बहुत कठिन नहीं था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, उनके लिए पेपर बहुत सरल था. अग्रसेन इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र योगेंद्र ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा था. कुल 14 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा था. उसे करने में थोड़ी दिक्कत हुई. भैया यादव ने बताया कि वह जमुना इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं. बताया कि हिंदी का पेपर काफी बड़ा था. टाइमिंग कम पड़ गई और कुछ प्रश्न छूट गए. इस बात का उन्हें अफसोस है.

हर्ष सिंह ने बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन समय थोड़ा मैनेज नहीं कर पाए तो 10 अंक के प्रश्न छूट गए. बताया कि पेपर आसान था लेकिन काफी बड़ा था, इसलिए समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाया. उनका कहना था कि भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज में 5 मिनट बाद पेपर दिया गया और 5 मिनट पहले ले लिया गया है.

8033 केंद्रों पर ऑनलाइन निगरानी: नकल पर सख्ती के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से सभी 8033 परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम की 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके अलावा पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों और 75 जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम से भी लगातार नजर रखी जा रही है. बोर्ड परीक्षा में पहली बार 20 परीक्षा केदो को जैमर से लैस किया गया है.

बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, 18 संवेदनशील जिलों, 222 अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की सूची एसटीएफ और एलआईयू को सौंप दी गई है. इन केंद्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था है और प्रत्येक पाली में दो बार निरीक्षण दल पहुंचेंगे.

आठ जेलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया : प्रदेश की विभिन्न जेलों में निरुद्ध 176 कैदी हाईस्कूल और 184 कैदी इंटरमीडिएट की परीक्षा आठ जेल केंद्रों पर दे रहे हैं. बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में नकल या नकल कराने के मामलों में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कानून में आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

