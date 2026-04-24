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UP के अलग-अलग जिलों में बेटियों का जलवा; जानें आपके जिले की टॉपर बिटिया कौन?

UP के अलग-अलग जिलों में बेटियों का जलवा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पूनम यादव ने 94.40% अंक प्राप्त किए हैं. शाहजहां गर्ल्स इंटर कॉलेज उड़सरा की फातमा खातून 95.33% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज धनघटा के आलोक यादव 95.17% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

संत कबीरनगर में पूनम यादव टॉपर: जिले के खलीलाबाद इंटर कॉलेज के कलीम शाह ने हाईस्कूल में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है. कलीम शाह ने 95.67% अंक प्राप्त किए हैं. वहीं, इंटरमीडिएट में श्री हरिवंश इंटर कॉलेज की पूनम यादव ने टॉप किया है.

श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज मिर्जापुर की 12वीं की छात्रा साक्षी चौधरी और श्रीमती देवकली इंटर कॉलेज के छात्र श्रीजल ने जिला टॉप किया है. दोनों 500 में 454 अंक लाकर मिर्जापुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

मां सावित्री बाई फूले आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगा सागर दुबार कला लालगंज की छात्रा अंशी सिंह ने 10वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में 10वां स्थान और जिले में टॉप करके मान बढ़ाया है. अंशी 600 में 577 अंक यानी 96.17% अंक प्राप्त किए हैं.

मिर्जापुर की अंशी सिंह जिला टॉपर: इंटरमीडिएट परीक्षा में बराबर नंबर लाकर साक्षी चौधरी और श्रीजल विश्वकर्मा ने जिला टॉप किया है. वहीं, अंशी सिंह ने हाईस्कूल में जिला टॉप करते हुए यूपी में 10वां स्थान हासिल किया है.

फतेहाबाद स्थित एसबी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा विंदेश ने 96.50% अंक प्राप्त किए हैं. विंदेश यूपी में संयुक्त रूप से 8वें नंबर पर रहीं. वहीं, काजल कुमारी ने परीक्षा में 500 में से 474 अंक प्राप्त किए हैं. जो 94.80% अंक हैं. काजल के पिता पेंटर हैं. बेटी की सफलता पर पूरा परिवार खुश है.

आगरा में विंदेश और काजल कुमारी टॉपर: आगरा में 12वीं बोर्ड परीक्षा में श्रीमती भगवती देवी जैन कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा काजल कुमारी ने जिला टॉप किया है. काजल कुमारी ने 94.80% अंक प्राप्त किए हैं. 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला टॉप विंदेश ने किया है.

जिला विद्यालय निरिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि छात्रा ने अपनी मेहनत से सभी को हैरान कर दिया है. सभी लोग उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं. अदीबा के पिता अब्दुल मलिक ने बताया कि वे खुद 10वीं तक नहीं पढ़ पाए थे. अदीबा की बड़ी बहन ने भी इंटरमीडिएट में 80% अंक पाए हैं.

मेरठ की अदीबा बनीं जिला टॉपर: हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में मेरठ के सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज सरधना की छात्रा अदीबा ने जिला टॉप किया है. अदीबा ने 95.67 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. छात्रा आदीबा के पिता कारपेंटर हैं और एक छोटी सी दुकान चलाते हैं. आदीबा के माता-पिता को जब बेटी के बारे में यह जानकारी मिली कि उनकी बेटी ने जिला टॉप किया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

मेरठ/आगरा/मिर्जापुर/संतकबीर नगर/रामपुर/आजमगढ़/कुशीनगर/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम (UP Board Result) घोषित कर दिए हैं. प्रदेश में बेटियों ने परचम लहराया है. यूपी के ज्यादातर जिलों में भी बेटियां हीं जिला टॉपर बनी हैं. इस लिस्ट में हम अलग-अलग जिले के टॉपर्स के बारे में बता रहे हैं.

संत कबीरनगर में पूनम यादव टॉपर. (Photo Credit: ETV Bharat)

हाईस्कूल की टॉप-10 सूची में कुल 16 मेधावी शामिल हैं. पंडित शिव गोपाल उपाध्याय इंटर कॉलेज भिटनी के छात्र प्रवीण सिंह 92% अंकों के साथ दूसरे और स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज धनघटा की आर्या त्रिपाठी 90.60% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

इंटर की टॉप-10 सूची में कुल 12 मेधावियों ने स्थान बनाया. इस वर्ष के परिणाम का सबसे खास पहलू धनघटा तहसील क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है.

रामपुर में कनिष्का गंगवार बनीं टॉपर: रामपुर जिले का कुल परीक्षा परिणाम 90.02 प्रतिशत रहा है. जिले में कनिष्का गंगवार ने हाईस्कूल की परीक्षा में 93.67% अंक के साथ जिला टॉप किया है. कनिष्का तहसील मिलक की रहने वाली हैं. सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मिलक की छात्रा कनिष्का की सफलता पर उनके स्कूल और परिवार में जश्न का माहौल है.

रामपुर में कनिष्का गंगवार बनीं टॉपर. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिले की मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर कलावती इंटर कॉलेज धनेली की समीक्षा कुमारी रहीं. समीक्षा ने 93.50% अंक हासिल किए. गुरु नानक इंटर कॉलेज बिलासपुर की दीक्षा ने 93% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है. गौरी नंदन इंटर कॉलेज मिलक नब्बी के प्रखर गौतम और गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की अर्शी फातिमा ने 92.83% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया है.

आजमगढ़ में अनु यादव और विवेक यादव टॉपर: आजमगढ़ जिले के विवेक यादव ने 96.50% अंकों के साथ यूपी में 8वां स्थान हासिल किया है. वहीं अनु यादव ने 96.17% अंकों के साथ 10वां स्थान प्राप्त किया है. सोनी चिल्ड्रेन इंटर कॉलेज उफारी अंबारी के छात्र विवेक यादव ने जिले में टॉप किया है. जिले में दूसरे स्थान पर अनु यादव रहीं.

हाईस्कूल परीक्षा में तीसरे स्थान पर अंश यादव 96% रहे. चौथे स्थान पर प्रिंसी 95.83% रहीं. 5वें स्थान पर पंकज मौर्य और शिक्षा यादव 95.67% अंक लेकर संयुक्त टॉपर रहे. 6वें स्थान पर रामकृष्ण यादव, शिवम यादव, प्रियंशी सिंह और राशी यादव ने 95.50% अंक प्राप्त किए. 7वें स्थान पर सुधांशु यादव, बबीता यादव और आकांक्षा प्रजापति ने 95.33% अंक पाए.

आजमगढ़ में अनु यादव और विवेक यादव टॉपर. (Photo Credit: ETV Bharat)

8वें स्थान पर अपेक्षा यादव, प्रीति यादव, आशा यादव, खुशी यादव और दिव्या अशोक प्रजापति 95.17% अंक प्राप्त किए हैं. 9वें स्थान पर श्रेय गुप्ता, रानी यादव, हर्षिता यादव और दीपा यादव 95% अंक पाए. 10वें स्थान पर संजुलता तिवारी, अपर्णा प्रजापति, दीक्षा यादव और श्रेयांश शुक्ला 94.83% अंक पाकर मेरिट लिस्ट में जगह बनाई.

इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में जागृति सिंह ने 93.40% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर मनोज यादव 93%, तीसरे स्थान पर विमल शर्मा 92.60%, चौथे स्थान पर आयुष यादव 91.60%, 5वें स्थान पर ऋषभ और दीपांजलि यादव 91.20% अंक प्राप्त किए हैं.

6वें स्थान पर अंशिका पांडेय 91%, 7वें स्थान पर अमित सरोज और स्तुति मिश्रा 90.40%, 8वें स्थान पर आकाश प्रजापति और श्रेया यादव 89.40%, 9वें स्थान पर आदित्य कुमार यादव 89% और 10वें स्थान पर कृष्णा प्रजापति, आयुष पाल, सान्या यादव और अमनदीप निषाद ने 88.80% अंक प्राप्त किए हैं.

कुशीनगर में ग्रामीण बच्चे बने टॉपर: जिले में इस बार नामचीन स्कूलों की जगह ग्रामीण इलाके के छात्रों ने मेरिट में जगह बनाई है. इंटरमीडिएट परीक्षा में आरुषि गुप्ता ने 465/500 यानी 93% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर अमन कुमार और अभिनव कुमार शर्मा ने 459/500 यानी 91.80% अंक प्राप्त किए. तीसरे स्थान पर उजमा अंसारी ने 91.80% अंक पाए हैं.

चौथे स्थान पर सुमैया ने 91.40% अंक, 5वें स्थान पर शिवान्या और आयुष कुमार ने 91% अंक, 6वें स्थान पर प्रज्ञा 90.60% अंक, 7वें स्थान पर फरहान जमाल 90% अंक, 8वें स्थान पर अंकित ने 89.80% अंक, 9वें स्थान पर अमित मणि तिवारी 89.60% अंक और 10वें स्थान पर गरिमा राही ने 89.40% अंक प्राप्त कर टॉप-10 में जगह बनाई है.

कुशीनगर में ग्रामीण बच्चे बने टॉपर. (Photo Credit: ETV Bharat)

हाईस्कूल परीक्षा परिणाम में रोशनी ने 581/600 यानी 96.83% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर शुभम गुप्ता 95.83% और तीसरे स्थान पर समीर अंसारी 95.17% रहे. चौथे स्थान पर अंकिता सिंह और अमृता मधेशिया ने 95%, 6वें स्थान पर गुड़िया मधेशिया 94.67%, 7वें स्थान पर श्वेता बरनवाल 94.50%, 8वें स्थान पर अंशु कुमारी और रोशन कुमार सिंह 94.33% और 10वें स्थान पर अंजलि ने 94.17% अंक प्राप्त किए हैं.

हमीरपुर के जिला टॉपर्स: हमीरपुर जिले के कामता प्रसाद इंटर कॉलेज सुमेरपुर के दुर्गेश प्रजापति 94.83% और गुरुकुलम एकेडमी उमरिया राठ के शुभ सोनी 94.83% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से जिला टॉप किया. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज राठ के छात्र नमन ने 94% से अधिक अंक पाकर जिला टॉप किया है.

हमीरपुर के जिला टॉपर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम 0.97 फीसदी अधिक रहा. वहीं, इंटरमीडिएट में 12.39 फीसदी का इजाफा हुआ है. जिले में हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम 91.57 फीसदी और इंटरमीडिएट परीक्षा का 84.62 फीसदी परिणाम रहा.

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