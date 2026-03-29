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मेरठ मंडल के 18 केंद्र पर जांची जा रहीं UP Board की कॉपियां; 1 अप्रैल तक मूल्यांकन का लक्ष्य

मेरठ मंडल के 18 केंद्र पर जांची जा रहीं UP Board की कॉपियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मंडल के 18 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियां जांची जा रही हैं. 18 मार्च से मूल्यांकन शुरू है और 1 अप्रैल 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा. मंडल में हाईस्कूल की 85% और इंटरमीडिएट की 70% कॉपियां जांची जा चुकी हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के संयुक्त निदेशक ओमकार नाथ शुक्ला ने बताया कि मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले शामिल हैं. मेरठ में 5 स्थानों पर कॉपी चेक की जा रही है. बुलंदशहर जिले में भी 5 स्थान पर मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं. संयुक्त निदेशक ओमकार नाथ शुक्ला. (Video Credit: ETV Bharat) बागपत जिले में दो स्थानों पर यूपी बोर्ड की कापियां जांचने का काम किया जा रहा है. हापुड़ जिले में सिर्फ एक ही स्थान पर मूल्यांकन का काम किया जा रहा है. गौतमबुद्ध नगर जिले में कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर में मूल्यांकन का काम किया जा रहा है.