मेरठ मंडल के 18 केंद्र पर जांची जा रहीं UP Board की कॉपियां; 1 अप्रैल तक मूल्यांकन का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के संयुक्त निदेशक ओमकार नाथ शुक्ला ने बताया कि मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 7:48 AM IST
मेरठ: मंडल के 18 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियां जांची जा रही हैं. 18 मार्च से मूल्यांकन शुरू है और 1 अप्रैल 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा. मंडल में हाईस्कूल की 85% और इंटरमीडिएट की 70% कॉपियां जांची जा चुकी हैं.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के संयुक्त निदेशक ओमकार नाथ शुक्ला ने बताया कि मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले शामिल हैं. मेरठ में 5 स्थानों पर कॉपी चेक की जा रही है. बुलंदशहर जिले में भी 5 स्थान पर मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं.
बागपत जिले में दो स्थानों पर यूपी बोर्ड की कापियां जांचने का काम किया जा रहा है. हापुड़ जिले में सिर्फ एक ही स्थान पर मूल्यांकन का काम किया जा रहा है. गौतमबुद्ध नगर जिले में कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर में मूल्यांकन का काम किया जा रहा है.
यह उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का पैतृक गांव भी है. वहीं, बागपत जिले में दो केंद्र मूल्यांकन काम के लिए बनाए गए हैं. गाजियाबाद जिले में दो केंद्रों पर मूल्यांकन का काम हो रहा है.
उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की कुल 9 लाख 37 हजार 531 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए मिली हैं. इसके सापेक्ष 8 लाख 19 हजार 420 उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है. अब तक 85 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है.
वहीं इंटरमीडिएट की 6 लाख 61 हजार 979 कापियां मूल्यांकन के लिए मेरठ मंडल को मिली हैं. अब तक 4 लाख 80 हजार 789 कापियों का मूल्यांकन किया जा चुका है. यानी 70 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है. शेष कॉपियों का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा.
ओमकार नाथ शुक्ला ने बताया कि पहले यह देखने में आता था कि कई बार उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षार्थी भावुक अपील भी करते थे. कॉपियों में कई बार पास करने की विनती भी की जाती थी लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई अपील या भावुक करने वाली चिट्ठी नहीं मिली है.
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