ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में इस बार क्या-क्या सख्ती रहेगी?, जानिए

माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश, जिला विद्यालय निरीक्षकों को सौंपी जिम्मेदारी.

up board exam 2026 strict guidelines issued for appointment room inspectors.
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 9:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. परिषद की ओर से जारी आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षकों को पूरी प्रक्रिया की निगरानी और सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.


ड्यूटी से पहले कक्ष निरीक्षकों का सत्यापन अनिवार्य: परिषद ने साफ किया है कि किसी भी शिक्षक की ड्यूटी लगाने से पहले उसकी शैक्षिक योग्यता, पदनाम और सेवा अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य होगा. यह सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से कराया जाएगा. बिना प्रमाणित विवरण के किसी भी शिक्षक को कक्ष निरीक्षक का परिचय पत्र जारी नहीं किया जाएगा. परिचय पत्र परिषद के पोर्टल से परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले डाउनलोड किए जाएंगे.

हर कमरे में बाहरी निरीक्षक जरूरी: माध्यमिक शिक्षा पदिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार हर परीक्षा कक्ष में कम से कम दो कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे, जिनमें एक बाहरी विद्यालय का होना अनिवार्य है. पांच कमरों पर एक अवमोचक की भी व्यवस्था की जाएगी. अगर बाहरी निरीक्षक उपलब्ध नहीं होता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के बाद ही आंतरिक शिक्षक को लगाया जा सकेगा, जिसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम को देनी होगी.

परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर भी निरीक्षकों की संख्या तय की गई है. 40 विद्यार्थियों तक दो निरीक्षक और 41 से 60 तक तीन निरीक्षक लगाए जाएंगे. इसी अनुपात में आगे की गणना होगी.

रिश्तेदार वाले केन्द्र पर नहीं लगेगी ड्यूटी: परिषद ने हितों के टकराव को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं. जिस शिक्षक के बच्चे या करीबी रिश्तेदार किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे हों, उस शिक्षक की ड्यूटी उस केंद्र पर नहीं लगाई जाएगी. संबंधित विद्यालयों को ऐसे शिक्षकों की सूची पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षक को देनी होगी.

इसी तरह जिस विद्यालय के छात्र किसी केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं, उसी विद्यालय के शिक्षकों को वहां कक्ष निरीक्षक नहीं बनाया जाएगा. एक ही प्रबंधन तंत्र के अधीन संचालित स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती भी आपस में नहीं की जाएगी.

महिला परीक्षार्थियों वाले केन्द्रों पर महिला निरीक्षक अनिवार्य: जहां परीक्षा केंद्रों पर छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, वहां महिला कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है. परिषद ने 2010 की परीक्षा समिति के फैसले का हवाला देते हुए यह व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है.

तीन दिन पहले देनी होगी जॉइनिंग: कक्ष निरीक्षक के रूप में तैनात शिक्षक परीक्षा शुरू होने की तिथि से तीन दिन पहले अपने निर्धारित केंद्र पर रिपोर्ट करेंगे. इस वर्ष यह तिथि 15 फरवरी 2026 तय की गई है. केंद्र व्यवस्थापक निरीक्षकों की सूची जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को भेजेंगे, जहां से जरूरत पड़ने पर राज्य स्तर तक जानकारी साझा की जाएगी.

ओएमआर शीट पर विशेष जोर: हाईस्कूल परीक्षाओं में उपयोग होने वाली ओएमआर शीट को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं. कक्ष निरीक्षक को पहले स्वयं निर्देश पुस्तिका पढ़नी होगी और फिर विद्यार्थियों को भी सही तरीके से ओएमआर भरने की जानकारी देनी होगी ताकि तकनीकी त्रुटियां न हों.

लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई: परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा ड्यूटी सेवा का अनिवार्य हिस्सा मानी जाएगी. ड्यूटी से बचने, जानबूझकर अनुपस्थित रहने या लापरवाही बरतने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला विद्यालय निरीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि डिबार या
विवादित शिक्षकों को कक्ष निरीक्षण कार्य में न लगाया जाए.


परिषद का उद्देश्य साफ है कि 2026 की बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और नकलमुक्त माहौल में संपन्न कराई जाएं. इसके लिए जिलास्तर से लेकर परीक्षा कक्ष तक जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूपरेखा तय कर दी गई है.


ये भी पढ़ें: सोनभद्र का किला; जहां आज भी जिंदा है तिलिस्म और एक अनूठी प्रेम कहानी

TAGGED:

UP BOARD EXAM
यूपी बोर्ड एग्जाम
UP BOARD
UP BOARD EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.