यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के शेड्यूल में बदलाव; हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा अब अलग-अलग पालियों में होंगी

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है. पहले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा एक ही पाली में होती थी. इससे प्रशासनिक दिक्कतों और भ्रम की स्थिति पैदा होती थी. इसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मंगलवार देर रात संशोधित कार्यक्रम जारी किया. शेष सभी विषयों की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी.

हिंदी की परीक्षा एक पाली में होने से क्या दिक्कत होती: पहले जारी कार्यक्रम में हाईस्कूल और इंटर दोनों की हिंदी की परीक्षा एक साथ रखे जाने से 45 लाख से अधिक छात्रों की एक ही समय परीक्षा होने की स्थिति बन रही थी. यह न केवल परीक्षा केंद्रों की क्षमता के लिए चुनौती थी, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अव्यवहारिक साबित हो सकती थी.

यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में क्यों किया गया बदलाव: माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि यह बदलाव परीक्षा व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किया गया है. अब अलग-अलग पालियों में परीक्षा होने से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या ओवरलैपिंग की संभावना नहीं रहेगी. बोर्ड की शेष परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी. इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

कैसे होगी नकल विहीन यूपी बोर्ड की परीक्षा: नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए शासन के निर्देश के क्रम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे. सचल दस्ते बोर्ड परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए निरंतर भ्रमणशील रहेंगे. इसके अलावा परीक्षा के पेपर्स सीधे बोर्ड की निगरानी में ट्रिपल लॉकर्स में रखे जाएंगे.

