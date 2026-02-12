ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड परीक्षा का नया अपडेट, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सेंटरों को दिए क्या निर्देश?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से क्या आदेश दिए गए जानिए.

up board exam 2026 new update what guidelines given regarding centres upmsp
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. संबंधित विभागों के साथ ही स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.


13 फरवरी तक सभी काम निपटा लें: प्रयागराज यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की परीक्षा शुरू होने के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि 13 फरवरी तक सभी विभाग अपने-अपने कार्य पूरा कर जवाब दें. यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने के पहले शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. सयुक्त शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया गया है वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं को देखते हुए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों एवं परीक्षार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था13 फरवरी तक पूरी कर ली जाए.

सेंटरों को लेकर दिए ये निर्देश: साथ ही बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए. इतना ही नही निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था 12 फरवरी तक पूरी की जाए. निर्धारित परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं को नकलविहीन एवं शुचितापूर्ण सम्पादित कराये जाने के के लिए बोर्ड परीक्षाओं में नियुक्त किये जाने वाले कक्ष निरीक्षकों के QR Code युक्त परिचय पत्र अपलोड कर दिए गए हैं.

प्रधानाचार्यों को भी दिए ये निर्देश: यह आदेश दिया गया है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद के पोर्टल से कक्ष निरीक्षकों के परिचय पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में प्रिन्ट करेंगे. साथ ही जिन शिक्षकों के क्यूआर कोड युक्त प्रिंट परिचय पत्र पोर्टल से प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध सादे परिचय पत्र को डाउनलोड करें. उन शिक्षकों के विवरण पर जिला विद्यालय निरीक्षक साइन करेंगे.

