UP Board Exam 2026: प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, 22 दिसंबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए जिलास्तरीय समिति से अनुमोदित केंद्रों की सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 7:17 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद यह सूची परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 17 दिसंबर 2025 को अपलोड कर दी गई है. बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी.
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि वेबसाइट पर अपलोड परीक्षा केंद्रों की सूची में विद्यालयवार छात्र आवंटन भी शामिल है. यदि किसी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को परीक्षा केंद्र या छात्र आवंटन को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है तो वे कारण और साक्ष्य के साथ संबंधित विद्यालय की आईडी से परिषद के पोर्टल पर 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इस तिथि के बाद मिलने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
यूपी बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सॉफ्टवेयर और जिलास्तरीय समिति दोनों स्तरों पर किया गया है. सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 7448 परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे, जिनमें 910 सरकारी, 3484 सहायता प्राप्त और 3054 अशासकीय विद्यालय शामिल हैं. वहीं जिलास्तरीय केंद्र निर्धारण समिति द्वारा कुल 8033 परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दिया गया है. इसमें 596 सरकारी, 3453 सहायता प्राप्त और 3984 अशासकीय विद्यालय शामिल हैं.
परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि सभी संबंधित पक्ष समय रहते जानकारी प्राप्त कर सकें और आवश्यकता होने पर आपत्ति दर्ज करा सकें.
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. परीक्षा दो पालियों में होगी.पहली पाली का समय सुबह 8.30 से 11.45 बजे, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का समय अपराह्न 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे रखा गया है. परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड है.
यूपी बोर्ड इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से: माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP BOARD), उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया था. परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी. पहले चरण की परीक्षाएं 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक चलेंगी. दूसरे चरण की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 फरवरी 2026 तक चलेंगी. हालांकि UP TET की लिखित परीक्षा के चलते 29 और 30 जनवरी 2026 को कोई प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और इन दिनों विद्यालयों में शैक्षिक अवकाश रहेगा.
परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं संबंधित मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों में संचालित की जाएंगी. पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं. वहीं दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के विद्यालयों में परीक्षाएं होंगी.
