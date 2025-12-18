ETV Bharat / state

UP Board Exam 2026: प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, 22 दिसंबर तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद यह सूची परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 17 दिसंबर 2025 को अपलोड कर दी गई है. बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 22 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी. माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि वेबसाइट पर अपलोड परीक्षा केंद्रों की सूची में विद्यालयवार छात्र आवंटन भी शामिल है. यदि किसी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को परीक्षा केंद्र या छात्र आवंटन को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है तो वे कारण और साक्ष्य के साथ संबंधित विद्यालय की आईडी से परिषद के पोर्टल पर 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इस तिथि के बाद मिलने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. यूपी बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सॉफ्टवेयर और जिलास्तरीय समिति दोनों स्तरों पर किया गया है. सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 7448 परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे, जिनमें 910 सरकारी, 3484 सहायता प्राप्त और 3054 अशासकीय विद्यालय शामिल हैं. वहीं जिलास्तरीय केंद्र निर्धारण समिति द्वारा कुल 8033 परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दिया गया है. इसमें 596 सरकारी, 3453 सहायता प्राप्त और 3984 अशासकीय विद्यालय शामिल हैं. परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि सभी संबंधित पक्ष समय रहते जानकारी प्राप्त कर सकें और आवश्यकता होने पर आपत्ति दर्ज करा सकें.