यूपी बोर्ड परीक्षा 2026; इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से, दो चरणों में आयोजित होंगी परीक्षाएं, देखें पूरा शेड्यूल

प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड), उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है. परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी. पहले चरण की परीक्षाएं 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक चलेंगी. दूसरे चरण की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से शुरू होकर 9 फरवरी 2026 तक चलेंगी, हालांकि यूपी टीईटी की लिखित परीक्षा के चलते 29 और 30 जनवरी 2026 को कोई प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और इन दिनों विद्यालयों में शैक्षिक अवकाश रहेगा.



परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं संबंधित मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों में संचालित की जाएंगी. पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं. वहीं दूसरे चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के विद्यालयों में परीक्षाएं होंगी.





सीसीटीवी निगरानी में होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं : परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इंटरमीडिएट की सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगी. यही नहीं विद्यालयों को परीक्षा की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिषद द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जा सके. परीक्षकों की नियुक्ति और अन्य आवश्यक जानकारियां संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकेंगी.



