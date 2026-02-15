ETV Bharat / state

UP Board Exam 2026: 'तनाव न रखें, परीक्षा दें; यह मानकर चलें कि यह आखिरी इम्तिहान नहीं'

UP Board Exam 2026 की परीक्षा तनाव मुक्त होकर दें. ( ETV BHARAT )

सचिव ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. प्रश्नपत्र डबल लॉक स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे. स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी. संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी की जाएगी.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार यदि प्रवेश पत्र खो जाता है, तो केंद्र व्यवस्थापक नामावली से सत्यापन कर अंडरटेकिंग के आधार पर छात्र को सशर्त परीक्षा में बैठा सकते हैं. बाद में, विद्यालय से प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जमा करनी होगी. यदि कोई परीक्षार्थी 30 मिनट तक की देरी से पहुंचता है, तो कारण पूछकर उसे परीक्षा में बैठने दिया जाएगा.

यदि कोई विद्यार्थी मानसिक दबाव महसूस करता है तो 24 घंटे उपलब्ध टेली मानस हेल्पलाइन 14416 पर संपर्क कर सकता है. यहां काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे. इसके अलावा यूपी बोर्ड हेल्पलाइन नंबर 18001805310 और 18001805312 भी जारी किए गए हैं.

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि उत्तर साफ और सुव्यवस्थित लिखें, हेडिंग और सब-हेडिंग का प्रयोग करें, जरूरी बिंदुओं को अंडरलाइन करें, जहां आवश्यक हो, ग्राफ और डायग्राम बनाएं.

लिखने की प्रैक्टिस से बढ़ेगा आत्मविश्वास: कई छात्र पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते. तीन घंटे का मॉडल पेपर तय समय में हल करने की आदत डालें. साफ और संरचित उत्तर परीक्षक को प्रभावित करते हैं और बेहतर अंक दिलाने में मदद करते हैं.

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने विद्यार्थियों से कहा कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अपना कर्म करो फल की चिंता मत करो. इसी तरह विद्यार्थी अपना एग्जाम पूरी तैयारी, ईमानदारी के साथ दें, परिणाम अच्छा होगा. परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करें. इस परीक्षा को जीवन की अंतिम परीक्षा न मानें. यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन इसके बाद भी कई अवसर मिलते हैं. सलाह दी गई है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करें.

मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी इस सत्र से ऑनलाइन जुड़े रहे. विद्यार्थी, परिषद के आधिकारिक YouTube चैनल पर निर्धारित समय पर लॉग इन कर लाइव सत्र को अभी भी देख सकते हैं. अब यह रिकॉर्डेड मोड में मौजूद है.

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि परीक्षा का तनाव न रखें, यह मानकर चलें कि यह आखिरी परीक्षा नहीं है. इस सत्र की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने की.

इस सत्र में परीक्षार्थियों को बेहकर आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने और यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने मार्गदर्शन दिया.

परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी और सकारात्मक वातावरण देने के लिए UTUBE पर मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया.

बता दें कि इस वर्ष कुल 52,30,297 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. इनमें 27,50,945 छात्र-छात्राएं हाईस्कूल और 24,79,352 विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी.

आंसर राइटिंग से मिलेंगे अच्छे अंक

पार्थसारथी सेन शर्मा ने आगे कहा कि एग्जाम से पहले उत्तर-पुस्तिका लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. बहुत से बच्चे पढ़ते बहुत हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तीन घंटे का मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए. जब आप एग्जाम में लिखेंगे और अगर प्रेक्टिस है तो आपको बेहतर अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता है. आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे और आंसर का अच्छा स्ट्रक्चर बन पाएगा. अंडरलाइन करना, हेडिंग बनाना, पॉइंट वाइज लिखना यह बहुत जरूरी चीज है. जहां जरूरत पड़े वहां ग्राफ बनाना, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी चीज है. आपका आंसर जितना विजुअली रिच होगा, साफ होगा उतना एग्जामिनर को कॉपी जांचने में आसानी होगी. आपको अच्छे अंक मिलेंगे.

आपका बच्चा परीक्षा से और अंकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है

पार्थ सारथी सेन शर्मा से पूछा गया कि अभिभावकों की क्या भूमिका है तो उनका कहना था कि आपका बच्चा परीक्षा से और अंकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है. यह भाव अंदर होना चाहिए. बच्चों पर प्रेशर ना डालें, अंकों को लेकर. अपने बच्चों को तुलना किसी दूसरे बच्चे से ना करें. हर एक बच्चा अलग-अलग है. उन्हें सपोर्ट दीजिए, प्रेरित कीजिए. उनके खाने–पीने का, नींद का ध्यान दें. रात को जाग रहा है तो आप उसके साथ जगकर सपोर्ट कर सकते हैं. उसको अकेलापन महसूस ना हो, इसका भी ध्यान दें.

प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा और परीक्षा की शुचिता सबसे बड़ी प्राथमिकता

भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा के समय केंद्र व्यवस्थापकों को एक निर्देश पुस्तिका दी गई है. उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं. निर्धारित अवधि में प्रश्न पत्र खोलें, गलत ओपनिंग ना हो, प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से रखना. जितने परीक्षार्थी उपस्थित हों उतनी कॉपियां लेना. उन्हें जमा करना. शौचालय, फर्स्ट एड बॉक्स केंद्र पर होना चाहिए. पीने का साफ पानी, सीसीटीवी कैमरे, वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था आदि सुनिश्चित होनी चाहिए. सबसे जरूरी है पेपर की सुरक्षा और नकलविहीन परीक्षा.

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड 100 साल पुराना बोर्ड है और उसका गौरवशाली इतिहास रहा है. इस बोर्ड से 50 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है. ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षा ड्यूटी से शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों को भागना नहीं चाहिए. उन्हें गर्व महसूस होना चाहिए.

विषय विशेषज्ञों की ड्यूटी कक्ष में नहीं लगनी चाहिए. बोर्ड और डेस्क पर कोई चीज़ लिखी ना हो. परीक्षार्थी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो मोबाइल ना हो और खुद भी इन सब चीजों को न रखें.

अब लिखित परीक्षा के बाद होंगी छूटी प्रयोगात्मक परीक्षाएं

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो बार दो चरणों में आयोजित की जाती हैं. अगर किसी अपरिहार्य कारणवश किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है, तो लिखित परीक्षाएं समाप्त होने के बाद एक बार फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे. इसमें छूटे परीक्षार्थी भाग ले सकते हैं. इसकी सूचना बोर्ड समय से देगा.

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है. वही जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहकर बोर्ड एग्जाम सुरक्षित और स्वच्छतापूर्ण तरीके से करते हैं. उन्हें डीएम और एसपी के साथ संबंध में बनाकर एग्जाम करना चाहिए.

उन्होंने कहाकि सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड परीक्षा के पेपर की सुचिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, वॉइस रिकॉर्डर, यह सब अच्छे से कम कर रहे हों यह सब देखना होगा. अगर सारी सावधानी बरतने के बाद भी पेपर लीक जैसी कोई बात हो जाती है, तो उसे पर तुरंत रिस्पांस कैसे करें? उसकी डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका रोड मैप तैयार होना चाहिए.

नकल विहीन परीक्षा का मकसद साफ है ताकि अच्छे और मेधावी छात्रों की प्रतिभा के साथ अन्याय न हो. किसी तरह का भेदभाव न हो. हमने नकल रोकने के लिए कक्षा 9 और 11 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है. इससे कोई फर्जी बच्चा बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है. बोर्ड ने बच्चों के लिए मॉडल पेपर बनाए हैं, जिसकी जरिए वह अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकता है.

स्टूडेंट कैसे देख सकेंगे इस मार्गदर्शन सत्र को ?

स्टूडेंट्स 14 फरवरी को आयोजित हुए इस मागर्दर्शन सत्र को यू-ट्यूब लिंक https://www.youtube.com/live/p4Gk7fdS5xY पर भी देख सकते हैं. इस ऑनलाइन सत्र की रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दिया गया है.

कब से कब तक होंगी परीक्षाएं ?

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में कुल 52,30,297 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. इनमें से 27,50,945 छात्र-छात्राएं हाईस्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा देंगे, जबकि 24,79,352 विद्यार्थी इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा में बैठेंगे.

कितने केंद्रों पर होगी परीक्षा?

इस बार परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 8,033 परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं, जहां हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) दोनों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इस वर्ष नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की अलग से निगरानी की जाएगी.

क्या हैं प्रमुख तैयारियां?

सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती.

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए डबल लॉक स्ट्रॉन्ग रूम व्यवस्था.

कंट्रोल रूम की स्थापना, जहां से राज्य स्तर पर निगरानी होगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी, जिससे विद्यार्थी परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें.

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं.

