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यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से, 20 दिन में खत्म होगा एग्जाम, चेक करें पूरा परीक्षा कार्यक्रम

यूपी बोर्ड ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी. शासन ने दोनों परीक्षाओं को 20 दिन में कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 10वीं और 12वीं के कुल 52,04,713 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पिछले साल यह संख्या 53,37,432 थी. इस बार 1,32,719 परीक्षार्थी कम हुए हैं.

बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के स्तर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक संपन्न होगी. बोर्ड की परीक्षाएं दो पालियों में संपन्न कराई जाएंगी. जिनमें पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और शाम की पाली 2:00 बजे से 5:15 बजे तक निर्धारित है.

बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की तरफ से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, पांच फरवरी को सुबह की पाली में प्रारंभिक हिंदी और हिंदी की परीक्षा होगी, जबकि शाम की पाली में हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी. वहीं 8 फरवरी को सुबह की पाली में सामाजिक विज्ञान जबकि इंटर में सुबह की पाली में काष्ठ शिल्प सिलाई अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण बैंकिंग आदि की परीक्षा होगी. इसी तरह शाम को इंटर की अंग्रेजी की परीक्षा होगी. 9 फरवरी को सुबह की पाली में हाई स्कूल की एनसीसी और इंटरमीडिएट की कृषि शस्य विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं शाम की पाली में हाईस्कूल में मानव विज्ञान, इंटर में नागरिक शास्त्र की परीक्षा होगी. 10 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा, इंटरमीडिएट की कन्फेक्शनरी फल एवं खाद संरक्षण पाक शास्त्र आदि की परीक्षा होगी. वहीं शाम की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल सोलर सिस्टम प्लंबर आईटी रिटेल ट्रेडिंग की परीक्षा होगी. इंटर के अंतर्गत इतिहास की परीक्षा होगी. 12 फरवरी को हाईस्कूल के अंतर्गत गृह विज्ञान व इंटर के अंतर्गत फल एवं खाद्य संरक्षण परिधान रचना एवं सज्जा आदि के पेपर होंगे. शाम की पाली में इंटरमीडिएट के तहत जीव विज्ञान व गणित की परीक्षा होगी. 13 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल में गणित की परीक्षा, इंटर में शस्य विज्ञान कृषि वनस्पति विज्ञान कृषि अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी. शाम की पाली में इंटर के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी. 15 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल में संस्कृत की परीक्षा, इंटर में संगीत गायन संगीत वादन नृत्य कला की परीक्षा होगी. शाम की पाली में इंटर रसायन विज्ञान समाजशास्त्र की परीक्षा होगी. 16 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली और इंटर में कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान कृषि जंतु विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं शाम की पाली में इंटर भूगोल की परीक्षा होगी. 17 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल की विज्ञान और इंटर में रंगीन फोटोग्राफी रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन ऑटोमोबाइल्स मधुमक्खी पालन डेयरी प्रौद्योगिकी रेशम कीट पालन आज की परीक्षा होगी. शाम की पाली में हाईस्कूल के तहत संगीत वादन और इंटर में भौतिक विज्ञान सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी.