यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से, 20 दिन में खत्म होगा एग्जाम, चेक करें पूरा परीक्षा कार्यक्रम
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो गया है. परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 10:02 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी. शासन ने दोनों परीक्षाओं को 20 दिन में कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 10वीं और 12वीं के कुल 52,04,713 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पिछले साल यह संख्या 53,37,432 थी. इस बार 1,32,719 परीक्षार्थी कम हुए हैं.
बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के स्तर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 5 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक संपन्न होगी. बोर्ड की परीक्षाएं दो पालियों में संपन्न कराई जाएंगी. जिनमें पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और शाम की पाली 2:00 बजे से 5:15 बजे तक निर्धारित है.
बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की तरफ से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, पांच फरवरी को सुबह की पाली में प्रारंभिक हिंदी और हिंदी की परीक्षा होगी, जबकि शाम की पाली में हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी. वहीं 8 फरवरी को सुबह की पाली में सामाजिक विज्ञान जबकि इंटर में सुबह की पाली में काष्ठ शिल्प सिलाई अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण बैंकिंग आदि की परीक्षा होगी.
इसी तरह शाम को इंटर की अंग्रेजी की परीक्षा होगी. 9 फरवरी को सुबह की पाली में हाई स्कूल की एनसीसी और इंटरमीडिएट की कृषि शस्य विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं शाम की पाली में हाईस्कूल में मानव विज्ञान, इंटर में नागरिक शास्त्र की परीक्षा होगी. 10 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा, इंटरमीडिएट की कन्फेक्शनरी फल एवं खाद संरक्षण पाक शास्त्र आदि की परीक्षा होगी.
वहीं शाम की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल सोलर सिस्टम प्लंबर आईटी रिटेल ट्रेडिंग की परीक्षा होगी. इंटर के अंतर्गत इतिहास की परीक्षा होगी. 12 फरवरी को हाईस्कूल के अंतर्गत गृह विज्ञान व इंटर के अंतर्गत फल एवं खाद्य संरक्षण परिधान रचना एवं सज्जा आदि के पेपर होंगे. शाम की पाली में इंटरमीडिएट के तहत जीव विज्ञान व गणित की परीक्षा होगी.
13 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल में गणित की परीक्षा, इंटर में शस्य विज्ञान कृषि वनस्पति विज्ञान कृषि अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी. शाम की पाली में इंटर के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी. 15 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल में संस्कृत की परीक्षा, इंटर में संगीत गायन संगीत वादन नृत्य कला की परीक्षा होगी. शाम की पाली में इंटर रसायन विज्ञान समाजशास्त्र की परीक्षा होगी.
16 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली और इंटर में कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान कृषि जंतु विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं शाम की पाली में इंटर भूगोल की परीक्षा होगी.
17 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल की विज्ञान और इंटर में रंगीन फोटोग्राफी रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन ऑटोमोबाइल्स मधुमक्खी पालन डेयरी प्रौद्योगिकी रेशम कीट पालन आज की परीक्षा होगी. शाम की पाली में हाईस्कूल के तहत संगीत वादन और इंटर में भौतिक विज्ञान सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी.
18 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत कंप्यूटर इंटर में कृषि अभियंत्रण कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान की परीक्षा होगी. शाम की पाली में हाईस्कूल में सिलाई और इंटर में चित्रकला आलेखन चित्रकला प्राविधिक रंजन कला की परीक्षा होगी.
19 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत वाणिज्य की परीक्षा होगी. इसी तरह शाम की पाली में इंटर मानव विज्ञान की परीक्षा होगी. 20 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल में उर्दू, इंटर में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली, बंगला, मराठी, आसामी की परीक्षा होगी. शाम की पाली में इंटर मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र व तर्कशास्त्र की परीक्षा होगी.
22 फरवरी को हाईस्कूल के अंतर्गत सुबह की पाली में चित्रकला रंजन कला और इंटर में कृषि गणित कृषि रसायन विज्ञान की परीक्षा होगी. शाम की पाली में इंटर के अंतर्गत वाणिज्य वर्ग के लिए गृह विज्ञान की परीक्षा होगी.
23 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल के तहत संगीत गायन इंटर में लेखाशास्त्र, जबकि शाम की पाली में हाईस्कूल के अंतर्गत पाली, अरबी, फारसी और इंटर में पाली, अरबी, फारसी की परीक्षा होगी. 24 फरवरी को सुबह की पाली में हाईस्कूल के तहत कृषि विज्ञान, इंटर में कंप्यूटर और शाम की पाली में इंटर के तहत संस्कृत की परीक्षा होगी.
15 अक्टूबर तक जमा करनी होगी फोटोयुक्त नामावली : शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10 और 12 के परीक्षा आवेदन-पत्रों से संबंधित प्रक्रिया समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा है कि सभी विद्यालयों को पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली डाउनलोड कर कोषपत्र की एक प्रति के साथ 15 अक्टूबर 2026 तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी.
उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों के प्रधानाचार्यों ने शिकायत की थी कि कई तरह की विसंगतियों के कारण विद्यालयों की नामावली जनरेट या डाउनलोड नहीं हो पा रही है. इस समस्या को देखते हुए परिषद के पोर्टल पर विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसके अलावा, डुप्लीकेट पंजीकरण के मामलों में निरस्त किए जाने वाले पंजीकरण का डेटा डिलीट करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है.
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