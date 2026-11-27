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इस दिन से शुरू होने जा रही यूपी बोर्ड परीक्षा, जानिए कब तक चलेगी

लखनऊ: एशिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड में शामिल उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 8113 परीक्षा केंद्रों पर सम्पन्न होगी। गुरुवार को परिषद ने परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।







कब से कब तक प्रस्तावित: 5 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं को लेकर परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है. प्रदेशभर में कुल 8113 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं. परिषद की ओर से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. इसके साथ ही परीक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.





माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव ने बताया कि वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है. इसके लिए 26 नवंबर को परिषद मुख्यालय में केंद्र निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई थी. समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद प्रदेश में कुल 8113 परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दिया गया.





परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है. संबंधित विद्यालयों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी के लिए परिषद की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं.





अधिकारियों को भेजी गई सूचना

परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसकी जानकारी मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर स्थित परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दी है. वहीं सभी मंडलों के संयुक्त और उप शिक्षा निदेशकों के साथ-साथ प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जानकारी देने के साथ डीआईओएस को अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.





पांच फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

यूपी बोर्ड की ओर से जारी समय सारिणी के मुताबिक, पांच फरवरी को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की पहली परीक्षा हिंदी विषय की होगी। परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. वहीं, बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 11 जनवरी से 28 जनवरी 2027 तक दो चरणों में आयोजित की जाएंगी.

