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52 जिलों में 866 विद्यालयों ने अपलोड नहीं किए 10वीं-12वीं के अंक; UP बोर्ड ने दिया लास्ट चांस

क्षेत्रीय बोर्ड मेरठ कार्यालय के सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यह अंतिम अवसर है.

UP के 52 जिलों में 866 विद्यालयों अपलोड नहीं 10वीं-12वीं के अंक.
UP के 52 जिलों में 866 विद्यालयों अपलोड नहीं 10वीं-12वीं के अंक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 11:41 AM IST

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मेरठ: यूपी में 52 जिलों के 866 विद्यालयों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. इस वजह से 97 हजार 603 ऐसे छात्रों पर संकट मंडरा रहा है, जिन्होंने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दी हैं. इस लापरवाही से रिजल्ट जारी करने में देरी हो सकती है.

क्षेत्रीय बोर्ड मेरठ कार्यालय के सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यह अंतिम अवसर है. इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा. अंक अपलोड न करने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे.

क्षेत्रीय सचिव के मुताबिक, वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के छात्र और छात्राओं के हाईस्कूल के विषयों के आंतरिक मूल्यांकन और कक्षा 12वीं कक्षा के नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक परिपद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 25 मार्च 2026 तक अपलोड करने कं निर्देश दिए गए थे.

मेरठ स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के तहत 17 जिले आते हैं, यहां भी 149 विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी लापरवाही उजागर हुई है. क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध 17 जिलों में अभी 149 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने हाईस्कूल की आंतरिक परीक्षा और इंटरमीडिएट के नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंक अपलोड नहीं किए हैं.

इस बारे में प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षा सचिव भगवत्ती सिंह ने भी चेतावनी जारी की है. निर्देश जारी किए हैं कि छात्रहित में विद्यालयों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए प्राप्तांकों की सूचि के लिए 6 अप्रैल 2026 तक वेबसाइट को फिर से एक्टिव किया गया है.

ऐसे में अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 6 अप्रैल तक प्राप्तांक अपलोड न करने पर सम्बंधित परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे जिसके लिए ऐसे विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिथिल पर्यवेक्षण हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी माना जाएगा.

मेरठ क्षेत्रीय सचिव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा, अलीगढ़, प्रथम मंडल मेरठ तथा सहारनपुर मंडल को तत्काल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश भी दिए हैं.

साथ ही मेरठ के क्षेत्रीय सचिव ने क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा शामली के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी इस बारे आवश्यक कार्रवाई कराने के निर्देश देने और जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं.

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