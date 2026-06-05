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यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं की इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कल से करिए आवेदन, जानिए पूरी प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि हाईस्कूल में इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षार्थी एक अनुत्तीर्ण विषय में और कम्पार्टमेंट में 2 अनुत्तीर्ण विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा दे सकता है, हालांकि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और परीक्षा शुल्क 256.50 रुपये इसके लिए निर्धारित की गई है.

क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट-कम्पार्टमेंट और इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने दी है.

मेरठ स्थित उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 27 जून तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई है.

मेरठ: यूपी बोर्ड से दसवीं बारहवीं की परीक्षा जिन्होंने इस बार दी थी और उनमें से जो भी छात्र हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट या कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन का अवसर 27 जून तक दिया जा रहा है. 6 जून से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, आईए जानते हैं कैसे करें आवेदन कोई दुविधा हो तो कैसे समझें.

इसी प्रकार इंटरमीडिएट के ऐसे छात्र जो मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. वहीं कृषि वर्ग से संबंधित छात्र भी निर्धारित सब्जेक्ट में किसी एक प्रश्नपत्र में, तो वहीं व्यावसायिक वर्ग के छात्र अपने ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्नपत्र में अगर अनुत्तीर्ण हैं तो कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.

कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 308 रुपये निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि निर्धारित शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा. जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने के चालान की मूल प्रति डाउनलोड करके 27 जून के बाद 3 दिनों के भीतर परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत डाक से भेजना अनिवार्य होगा.

बोर्ड ने जारी की सूचना (Photo Credit; UP Secondary Education Council)

ऐसे में ये भी ध्यान देना होगा कि जो परीक्षार्थी किसी विषय के लिखित या प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हों, उन्हें दोनों भागों की परीक्षा देनी होगी. किसी एक भाग में असफल और दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल फेल भाग के लिए परीक्षा देना चाहे तो वह भी दे सकते हैं, इसी प्रकार अगर वह दोनों भागों की परीक्षा देना चाहते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है. इनकी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की परीक्षा तिथियों की सूचना बाद में अलग से जारी की जाएगी.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि इस विषय में यूपी बोर्ड कार्यालय प्रयागराज से मेरठ समेत बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को भी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा, अलीगढ़, प्रथम मण्डल मेरठ और सहारनपुर मण्डल के कार्यालयों को भी सूचना भेज दी गई है, साथ ही सभी जिलों के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्‌फरनगर, सहारनपुर और शामली के जिला विद्यालय निरीक्षक को भी जानकारी दे दी गई है.

बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से संचालित साल 2026 की हाईस्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेन्ट-कम्पार्टमेन्ट और इण्टरमीडिएट में कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर शनिवार को 6 से 27 जून की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक किया जा सकता है.



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