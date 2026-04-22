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यूपी बोर्ड के 10वीं, 12वीं के नतीज़े आएंगे कल, जानिए कहां चेक करें रिज़ल्ट

रिज़ल्ट जारी होने के साथ ही 10वीं और 12वीं के टॉपर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी.

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कल आएगा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 2:42 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं, 12वीं रिजल्ट की डेट और टाइम की सूचना जारी कर दी है. बता दें, 23 अप्रैल शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करेगा. इसका आधिकारिक नोटिस जारी हो गया है. बोर्ड के अधिकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षाफल 2026 की घोषणा करेंगे. जिसके बाद स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in, upresult.nic.in, results.upmsp.edu.in से अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 23 को शाम 4 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा. पिछले साल की अपेक्षा 2 दिन पहले रिजल्ट जारी किया जा रहा है. उन्होंने बताया इतना ही नहीं यूपी बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के साथ ही 10वीं और 12वीं के टॉपर्स स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी.

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विभाग ने जारी किया नोटिस. (Photo Credit; Secondary Education Council)

यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14 यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुताबिक, 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 52 लाख 30 हजार 297 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. हाईस्कूल में 27 लाख 50 हजार 945 छात्र-छात्राएं रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 14 लाख 38 हजार 682 छात्र और 13 लाख 12 हजार 263 छात्राएं रहीं. वहीं, इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार 352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

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विभाग ने जारी किया नोटिस. (Photo Credit; Secondary Education Council)

परीक्षाएं सभी 75 जिलों में 8033 केंद्रों पर 18 फरवरी से शुरू हुईं. 2 पालियों में परीक्षा हुई. 12 मार्च को परीक्षा समाप्त हुई. 2.87 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी. इनमें हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 1.61 लाख और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की संख्या 1.26 लाख थी, पूरे प्रदेश में कुल 254 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे.

परीक्षकों की संख्या 1 लाख 52 हजार 780 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें हाईस्कूल के लिए 96 हजार 804 और इंटरमीडिएट के लिए 55 हजार 976 परीक्षक शामिल थे. 18 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक मूल्यांकन चला. इस साल 2 करोड़ 80 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया. इसमें हाईस्कूल की करीब 1 करोड़ 57 लाख और इंटरमीडिएट की 1 करोड़ 23 लाख कॉपियां शामिल थीं. यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर छात्र छात्रों में खुशी की लहर है.

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