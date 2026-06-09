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UP Board 10th-12th रिजल्ट: अभी तक क्यों नहीं आई मार्कशीट, नाम में सुधार कैसे कराएं; जानिए

वाराणसी: यूपी बोर्ड के नतीजे भले ही समय से आ गए हों लेकिन स्टूडेंट को नतीजे के बाद अपने रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया जारी है जिसमें वक्त लगेगा. माना जा रहा है कि जून के अंत तक मार्कशीट जारी हो सकेगी. वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध करीब 10 जिलों से 4697 आवेदन आए हैं. किसी में छात्र के नाम में मिस्टेक है, तो किसी में माता-पिता के नाम में गलती हुई. कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनके रिजल्ट में जेंडर चेंज हो गए हैं. अब इसमें सुधार के लिए आवेदन आए हैं.

बता दें, सबसे अधिक संशोधन (STUDENT NAME) के 1275 आवेदन आए हैं. इसके अलावा पिता का नाम बदलवाने के लिए 1139, माता का नाम बदलवाने के लिए 974, जन्मतिथि बदलवाने के लिए 786 आवेदन आए हैं. इसी तरह 92 ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जिनके जेंडर ही गलत चढ़ गए हैं. 431 लोगों के फोटों में बदलाव हुए हैं.

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को जारी कर दिया था. इनमें कई छात्रों की आनलाइन मार्कशीट में गलतियां पाई गई थीं. इन्हें संशोधित कराने के लिए बोर्ड ने छात्रों से आवेदन मांगे थे. सभी जिलों के DIOS की तरफ से तय समय सीमा में आवेदन भरवाए गए. बीते 12 मई को अंतिम आवेदन जमा किए गए थे. यही कारण है कि जून के अंत तक मार्कशीट आने की संभावना है.