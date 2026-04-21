कूड़ा स्थलों पर काली मिट्टी बनेगी वरदान, जमीन के अंदर पानी शीशे जैसा होगा साफ
हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि के प्रो. दीपेश सिंह और उनके शोधार्थी ने तैयार किया अनोखा मैटीरियल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:43 PM IST
कानपुर: देशभर में जहां-जहां कूड़ा स्थल हैं, वहां कूड़े के ढेर के नीचे घोर काले रंग का एक पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसे लीचेट कहा जाता है. यह लीचेट अपने आप में बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, और इसमें ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो भूगर्भ जल को बुरी तरह प्रभावित करते हैं. इसी के साथ ही लीचेट हवा में घुलकर वायु प्रदूषण को भी बढ़ा देता है.
इसका असर भी वहां की आबादी के लोगों पर देखने को मिलता है, जहां डंपिंग साइट्स होती हैं. कानपुर के पनकी-भौंती स्थित डंपिंग साइट्स के आस पास रहने वाले लोग भी इस लीचेट से परेशान थे. इनकी समस्या को देखते हुए शहर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि (एचबीटीयू) में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. दीपेश सिंह और उनके शोधार्थी डा. अभिषेक ने शोध कार्य शुरू किया.
प्रो. दीपेश ने बताया कि लीचेट की समस्या से निजात मिल सके इसके लिए गुजरात और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में एक मैटीरियल- जियोसिंथेटिक क्ले लाइनर का उपयोग किया जा रहा था. जिसमें 3 अलग-अलग कंपोंनेट- वूलेन लेयर, नॉन वूलेन लेयर, सोडियम बेंटोनाइट की परत बिछी होती थी. जब शोध कार्य के दौरान डा. अभिषेक ने बुंदेलखंड के 4 जिलों- महोबा, बांदा, जालौन समेत अन्य से काली कपास मिट्टी को लाकर वहां पर उसकी परत बिछाई तो उन्हें शानदार परिणाम मिले. शोधार्थी डा. अभिषेक का कहना था, फिर हमने विवि की लैब में काली कपास मिट्टी से मॉडिफाई जियो सिंथेटिक क्लेनाइनर बना दिया. जिसमें सोडियम बेंटोनाइट को काली मिट्टी से तब्दील कर दिया गया.
प्रो. दीपेश बताते हैं, इस शोध कार्य को पूरा होने में कुल 6 सालों का समय लग गया है. पनकी-भौंती जाकर वहां सैकड़ों लोगों से हमने बात की. जब सर्वे का काम किया, तो देखा डंपिंग साइट्स के आस पास बच्चों को लीचेट ने बहुत अधिक प्रभावित किया था. उनके शरीर में कई तरह की दिक्कतें हो चुकी थीं. जबकि वयस्क बहुत भयभीत होकर जी रहे थे. उन्होंने बताया, डंपिंग साइट्स पर बारिश के दौरान तो लीचेट बहुत अधिक मात्रा में निकलता है. जो सीधे जमीन के अंदर पहुंचता है और भूगर्भ जल् में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ा देता है. यही नहीं, अगर किसी साइट के आसपास कोई नदी है तो उसमें भी यह घुल जाता है.
शोधार्थी डा. अभिषेक का कहना था, डंपिंग साइट्स में अभी तक कई शहरों व राज्यों में जियोसिंथेटिक क्ले लाइनर की परत को बिछाया जाता रहा है. ये थोड़ा महंगा मैटीरियल है. पर हमने जिस काली मिट्टी का उपयोग किया, वह बहुत आसानी से पूरे देशभर के लिए उपलब्ध हो सकेगी. इसलिए हमारे शोध कार्य को केंद्र सरकार से आगामी 20 सालों के लिए यूटिलिटी पेटेंट भी मिल गया है.
शोधार्थी डा. अभिषेक ने बताया कि जहां पर डंपिंग साइट्स होती हैं, वहां पर रोजाना मीट्रिक टन में कूड़ा फेंका जाता है. इसमें गीला और सूखा दोनों तरह का कूड़ा शामिल होता है. हालांकि, जब गीला कूड़ा अधिक होता है तो वह सूखे कूड़े को भी गीला कर देता है. इसके बाद जब ये सड़ने लगता है, तो उससे जो पदार्थ बनता है. वह लीचेट के फॉर्म में बदल जाता है. यह गाढ़ा, काले रंग का पदार्थ होता है. जिसमें कई हानिकारक तत्व मिले होते हैं.
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