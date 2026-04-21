ETV Bharat / state

कूड़ा स्थलों पर काली मिट्टी बनेगी वरदान, जमीन के अंदर पानी शीशे जैसा होगा साफ

मॉडिफाई जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर दिखाते प्रो. दीपेश सिंह और डॉ. अभिषेक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: देशभर में जहां-जहां कूड़ा स्थल हैं, वहां कूड़े के ढेर के नीचे घोर काले रंग का एक पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसे लीचेट कहा जाता है. यह लीचेट अपने आप में बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, और इसमें ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो भूगर्भ जल को बुरी तरह प्रभावित करते हैं. इसी के साथ ही लीचेट हवा में घुलकर वायु प्रदूषण को भी बढ़ा देता है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) इसका असर भी वहां की आबादी के लोगों पर देखने को मिलता है, जहां डंपिंग साइट्स होती हैं. कानपुर के पनकी-भौंती स्थित डंपिंग साइट्स के आस पास रहने वाले लोग भी इस लीचेट से परेशान थे. इनकी समस्या को देखते हुए शहर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि (एचबीटीयू) में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. दीपेश सिंह और उनके शोधार्थी डा. अभिषेक ने शोध कार्य शुरू किया. प्रो. दीपेश ने बताया कि लीचेट की समस्या से निजात मिल सके इसके लिए गुजरात और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में एक मैटीरियल- जियोसिंथेटिक क्ले लाइनर का उपयोग किया जा रहा था. जिसमें 3 अलग-अलग कंपोंनेट- वूलेन लेयर, नॉन वूलेन लेयर, सोडियम बेंटोनाइट की परत बिछी होती थी. जब शोध कार्य के दौरान डा. अभिषेक ने बुंदेलखंड के 4 जिलों- महोबा, बांदा, जालौन समेत अन्य से काली कपास मिट्टी को लाकर वहां पर उसकी परत बिछाई तो उन्हें शानदार परिणाम मिले. शोधार्थी डा. अभिषेक का कहना था, फिर हमने विवि की लैब में काली कपास मिट्टी से मॉडिफाई जियो सिंथेटिक क्लेनाइनर बना दिया. जिसमें सोडियम बेंटोनाइट को काली मिट्टी से तब्दील कर दिया गया.