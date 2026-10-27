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यूपी भाजपा कार्यसमिति-2026: प्रयागराज को मिला बड़ा प्रतिनिधित्व, रीता बहुगुणा-सिद्धार्थनाथ समेत 49 चेहरे शामिल

यूपी भाजपा कार्यसमिति ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश ने अपने संगठनात्मक ढांचे को धार देते हुए प्रदेश कार्यसमिति-2026 की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी की गई इस नई सूची में कुल 712 नेताओं को दायित्व सौंपा गया है. राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से प्रयागराज जिले का दबदबा स्पष्ट रूप से देखने को मिला है, जहां से पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह सहित कुल 49 नेताओं को कार्यसमिति में जगह दी गई है.

भाजपा की सूची (Photo Credit; ETV Bharat) संगठनात्मक संरचना: तीन श्रेणियों में 712 नेता शामिल

प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, पूरी कार्यसमिति को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

भाजपा की सूची (Photo Credit; ETV Bharat) स्थायी आमंत्रित सदस्य: 30 विशेष आमंत्रित सदस्य: 134 प्रदेश कार्यसमिति सदस्य: 548 भाजपा की सूची (Photo Credit; ETV Bharat) इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के जरिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं से लेकर सत्ता और संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले दिग्गजों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है. भाजपा की सूची (Photo Credit; ETV Bharat) संगमनगरी से वरिष्ठ और युवा, दोनों ही वर्गों को संगठन में समायोजित किया गया है. प्रमुख नामों में पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और पूर्व विधायक प्रभाशंकर पाण्डेय प्रमुखता से शामिल हैं. भाजपा की सूची (Photo Credit; ETV Bharat)