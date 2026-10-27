यूपी भाजपा कार्यसमिति-2026: प्रयागराज को मिला बड़ा प्रतिनिधित्व, रीता बहुगुणा-सिद्धार्थनाथ समेत 49 चेहरे शामिल
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी की गई इस नई सूची में कुल 712 नेताओं को दायित्व
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 12:05 PM IST
प्रयागराज: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश ने अपने संगठनात्मक ढांचे को धार देते हुए प्रदेश कार्यसमिति-2026 की घोषणा कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी की गई इस नई सूची में कुल 712 नेताओं को दायित्व सौंपा गया है. राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से प्रयागराज जिले का दबदबा स्पष्ट रूप से देखने को मिला है, जहां से पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह सहित कुल 49 नेताओं को कार्यसमिति में जगह दी गई है.
संगठनात्मक संरचना: तीन श्रेणियों में 712 नेता शामिल
प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, पूरी कार्यसमिति को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
स्थायी आमंत्रित सदस्य: 30
विशेष आमंत्रित सदस्य: 134
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य: 548
इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के जरिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं से लेकर सत्ता और संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले दिग्गजों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है.
संगमनगरी से वरिष्ठ और युवा, दोनों ही वर्गों को संगठन में समायोजित किया गया है. प्रमुख नामों में पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और पूर्व विधायक प्रभाशंकर पाण्डेय प्रमुखता से शामिल हैं.
इसके अलावा सूची में पीयूष रंजन निषाद, शिवदत्त पटेल, राघवेंद्रनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह गौड़, अरुण अग्रवाल, वामन देव तिवारी, अश्वनी कुमार पटेल, राजेंद्र मिश्रा, राजेश त्रिपाठी, ज्ञानेश्वर प्रसाद शुक्ल, प्रदीप पांडेय, डॉ. रंजन बाजपेयी, विवेक गौड़, डॉ. एलएस ओझा, शिव प्रसाद मिश्रा और मनोज कुशवाहा समेत जिले के 49 नेताओं को स्थान मिला है.
राजनीतिक विश्लेषण: अनुभवी दिग्गजों और सामाजिक संतुलन का समन्वय
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, आगामी चुनावी रणनीतियों और क्षेत्रीय पकड़ को मजबूत करने के लिए भाजपा ने प्रयागराज पर खास फोकस किया है.
वरिष्ठ नेताओं का पुनर्वास व सम्मान: प्रो. रीता बहुगुणा जोशी और सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे स्थापित चेहरों को कार्यसमिति में शामिल कर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि उनके राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक अनुभव की उपेक्षा नहीं की जा रही है।
जातीय व क्षेत्रीय संतुलन: जारी 49 नामों के सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पार्टी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद, पटेल और वैश्य सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को साधने का प्रयास किया है, जिससे पूर्वांचल और मध्य यूपी के मुहाने पर पार्टी का सामाजिक समीकरण सुदृढ़ बना रहे.
कैडर और जननेताओं का तालमेल: पूर्व विधायकों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कार्यसमिति में शामिल करने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने और संगठन व जन प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी.
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