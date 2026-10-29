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विधानपरिषद चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार, राहुल पॉलिटिक्स में शून्य का आविष्कार : विनोद तावड़े

लखनऊ: देश के 4 राज्यों में 28 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिलने पर उत्तरप्रदेश भाजपा के प्रभारी व राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने करारा हमला बोला है. तावड़े ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमे तस्वीर के साथ राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में शून्य का आविष्कार बताया गया है.



विधानपरिषद चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए यूपी भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने लिखा कि देश के 4 राज्यों कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में 28 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है.



चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट से, जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठाने का मन बना लिया है. जनादेश को वोट चोरी कहने वाले अब 1 नवंबर को अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? उन्होंने आगे लिखा कि देश लोकतंत्र से चलता है, भीड़तंत्र से नहीं। जनतंत्र जीत का आधार है और भीड़तंत्र अराजकता का. इसी के साथ उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में शून्य का अविष्कार बताया है.



जनादेश को वोट चोरी कहने वालों का जनता ने सूपड़ा साफ किया

दूसरी पोस्ट में विनोद तावड़े ने ग़ालिब का शेर "उम्र भर ग़ालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ़ करता रहा" लिखते हुए कहा कि बैलेट पेपर से संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस सीट नहीं जीत सकी. जनादेश को वोट चोरी कहने वालों का जनता ने सूपड़ा साफ़ कर दिया है. कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी जीरो बटा सन्नाटा हो गया. ईवीएम हो या बैलेट, कांग्रेस पार्टी में बैठे राहु ने बचा-खुचा जनाधार भी गँवा दिया है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी तो बहाना है, असल में शहज़ादे को हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना है.

