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यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर BJP की तैयारी: लखनऊ में प्रदेश व्यापी बैठक, 1.27 करोड़ छूटे वोटरों को जोड़ने की रणनीति

घर-घर जाकर भरवाए जाएंगे फॉर्म-6 बीजेपी कार्यकर्ता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर से शुरू होने जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसएसआर-2027) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश व्यापी बैठक बुलाई है. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में होने वाली इस बैठक में पूरे प्रदेश के जिला स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे. बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए एक विशेष कार्यसूची सौंपी जाएगी.

1.27 करोड़ छूटे वोटरों के नाम जोड़ने पर पार्टी का पूरा जोर: उत्तर प्रदेश में पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने और लगभग 1.27 करोड़ मतदाताओं के मुद्दे पर राज्य की राजनीति काफी गरमाई हुई है. इस गंभीर विषय पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं. ऐसे में अब भाजपा की पूरी कोशिश है कि जो भी पात्र वोटर सूची में शामिल होने से छूट गए हैं, उनके नाम फिर से जुड़वाए जाएं. शुक्रवार की इस बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को विधानसभा से लेकर सीधे बूथ स्तर तक की ठोस जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में घर-घर फॉर्म-6 भरवाने की रणनीति: आईजीपी में होने वाली इस अहम बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. इनके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्षों से लेकर सभी जिलों के अध्यक्षों और प्रभारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है ताकि जमीनी रणनीति को सटीक तरीके से लागू किया जा सके. बैठक में जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा कि वे कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर फॉर्म-6 भरवाएं. पार्टी ने इस अभियान को रणनीतिक रूप से अंजाम देने के लिए पूरी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली है.