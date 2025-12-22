विनय कटियार से मिले BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी; स्वतंत्र देव से भी की शिष्टाचार भेंट, जानिए क्या है सियासी मायने
चौधरी ने कहा, भाजपा के एक समर्पित, अनुभवी एवं कर्मठ नेता के रूप में उनका दीर्घ राजनीतिक अनुभव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 2:54 PM IST
लखनऊ: पूर्व राज्यसभा सदस्य और बजरंग दल के पूर्व संयोजक विनय कटियार से भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मिले. विनय कटियार से पंकज चौधरी की इस मुलाकात को भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है.
पिछले दिनों विनय कटियार ने अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन में बलिदानियों के लिए ट्रस्ट को कुछ मदद करने को कहा था. उनका कहना था कि राम मंदिर आंदोलन के बलिदानियों को कुछ खास मदद नहीं मिली, जिससे वे काफी दुखी हैं.
पंकज चौधरी ने सोमवार को लखनऊ में वरिष्ठ भाजपा नेता विनय कटियार से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. पंकज चौधरी ने कहा, भाजपा के एक समर्पित, अनुभवी एवं कर्मठ नेता के रूप में उनका दीर्घ राजनीतिक अनुभव हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का अमूल्य स्रोत है.
उनके विचार, दृष्टिकोण और संगठन के प्रति समर्पण से हमें नई ऊर्जा और दिशा मिलती है. हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके अनुभवों से सीख लेकर संगठन तथा अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे.
इसके साथ ही पंकज चौधरी ने जलशक्ति मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी भेंट की. पंकज चौधरी ने कहा कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उनके साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. हमें विश्वास है कि उनके सहयोग से पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास तथा जनकल्याण के लिए और अधिक मजबूती व संकल्प के साथ कार्य करेंगे.
ये भी पढ़ेंः यूपी में नई परियोजनाओं पर 6,127.68 करोड़ रुपये होंगे खर्च; विधानसभा में 24,486.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश