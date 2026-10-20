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राजा भैया से मिले यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सियासी चर्चाओं को मिला बल

राजा भैया से मिले यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनके रामायण स्थित आवास ओर मुलाकात की है.

मुलाकात के दौरान एक दूसरे को नवरात्रि की बधाई देने के साथ ही दोनों राजनेताओं के बीच सियासी समीकरणों को लेकर बातचीत हुई.

लखनऊ के कैंट एरिया में स्थित राजा भैया के आवास रामायण में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भी बात हुई. वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के बीच उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई. तकरीबन डेढ़ घंटे की मुलाकात के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष वायस लौट आये.