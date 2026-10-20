राजा भैया से मिले यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सियासी चर्चाओं को मिला बल
इस दौरान पंकज चौधरी और रघुराज प्रताप सिंह के बीच उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 1:16 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनके रामायण स्थित आवास ओर मुलाकात की है.
मुलाकात के दौरान एक दूसरे को नवरात्रि की बधाई देने के साथ ही दोनों राजनेताओं के बीच सियासी समीकरणों को लेकर बातचीत हुई.
लखनऊ के कैंट एरिया में स्थित राजा भैया के आवास रामायण में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भी बात हुई.
वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के बीच उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई. तकरीबन डेढ़ घंटे की मुलाकात के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष वायस लौट आये.
सरकार को मिलता रहा है राजा भैया का समर्थन
सत्ता में साढ़े नौ वर्ष के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजा भैया का समर्थन सदैव मिलता रहा है. राजनीति में कई ऐसे मौके आये जब विधानसभा में राजा भैया भाजपा के समर्थन में खड़े नजर आए.
अपने भाषणों के जरिये राजा भैया ने न केवल पार्टी का बचाव किया, बल्कि स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के साथ खड़े दिखे. माना जाता है कि वर्ष 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी को जिताने में राजा भैया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.